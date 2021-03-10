Необходимо весной: разыгрываем три топовых средства непревзойденной японской косметики La Sincere

За 20 лет своего существования она заняла лидирующее место на рынке профессиональной косметической продукции Японии, а также в 15 других странах. С 2016 года продукция La Sincere представлена в Прибалтике.

ФОТО: La Sincere

La Sincere – профессиональная, восстанавливающая и омолаживающая лечебно-косметическая линия, которая борется с проблемами кожи на клеточном уровне, благодаря уникальным формулам, позволяющим сделать составы косметических средств по своим характеристикам максимально приближенным к составу человеческой кожи, что обеспечивает максимальный терапевтический эффект.

Преимущества La Sincere - натуральный состав, доказанная эффективность, видимый результат, отсутствие запаха и гипоаллергенность. При производстве косметики используют нанотехнологии, благодаря чему активные вещества проникают глубоко под эпидермальный слой и работают на клеточном уровне.

Официальный представитель японской косметики La Sincere в Эстонии делает роскошный розыгрыш топовых продуктов для читательниц портала krasotka.ee.

Tight Visage Fixing Mist - лифтинговый освежающий спрей (50 мл). Подходит для всех типов кожи, предназначен для создания и поддержания эффекта лифтинга. При нанесении поверх крема Tight Visage усиливается действие крема за счет активации дополнительных ценных компонентов. Спрей освежает, насыщает кожу витаминами и минералами, улучшает тургор кожи, сокращает видимые морщины и придает безупречную гладкость, снимает следы усталости, сухости и стянутости, питает и обогащает дерму конкретными полезными элементами и сохраняет ее упругой и подтянутой, а также служит отличной заменой матирующих средств и помогает устранить воспаления и раздражения.

ФОТО: La Sincere

Magiene D&B Cream - увлажняющий тональный крем с пептидным комплексом (30 мл). Сочетает свойства дневного крема и тональной основы с солнцезащитным фактором SPF 30. Дает идеально ровное и комфортное покрытие, корректирует возрастные изменения, создает эффект лифтинга, снимает раздражения. Плацентарный протеин и олигопептиды омолаживают, выравнивают морщины и препятствуют разрушению коллагена.

ФОТО: La Sincere

Это бестселлер La Sincere, его можно использовать и как дневной крем. Самое главное - он не пачкает телефон и одежду (речь не о белой).

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