Меган Маркл захлопнула дверь перед носом Кейт Миддлтон, когда та пришла помириться, и устроила истерику из-за цвета одеяла

В своем интервью Опре Уинфри Меган опровергла сообщения о том, что это она накануне своей свадьбы будто бы довела до слез Кейт Миддлтон во время ссоры по поводу нарядов девочек-подружек. По словам Меган, все было как раз наоборот — это Кейт заставила ее расплакаться. Но, как говорит Маркл, Миддлтон признала свою вину и прислала ей цветы и записку с извинениями. «И я простила ее», — сказала супруга принца Гарри.

Маркл утверждает, что это был своеобразный поворотный момент. Пресс-службы дворца не вмешались и не опровергли появившиеся в СМИ нелестные для герцогини Сассекской слухи. Именно тогда, как утверждает Меган, она начала в полной мере понимать, что ее никто не собирается защищать.

Между тем источник во дворце рассказал журналистам газеты The Times, что это был еще не конец истории. Кто кого довел до слез остается открытым вопросом: журналистка, которая первой сообщила о слезах Кейт настаивает на достоверности своей истории, ссылаясь на свидетелей. Не исключено, что в слезах в итоге были обе повздорившие дамы. Но Меган буквально захлопнула дверь перед носом Кейт, когда она на следующий день пришла к ней с цветами, пытаясь помириться после той ссоры. В то время Сассексы и Кембриджи проживали на территории Кенсингтонского дворца. И Кейт нанесла визит в Ноттингем-коттедж — резиденцию принца Гарри и его невесты. Однако Меган разговаривать с ней не захотела. А цветы, которые ей прислали от имени герцогини Кембриджской, выбросила, сообщает портал «Факты».

Стало также известно, что бывшая американская актриса устроила настоящую истерику и разнос своей персональной помощнице из-за одеял, которые оказались не того цвета. Украшенные персональными вышивками одеяла Меган планировала подарить гостям на охотничьей вечеринке в королевском поместье Сандрингем, которая состоялась вскоре после объявления о помолвке Меган и Гарри в ноябре 2017 года.

«Когда одеяла доставили, Меган решила, что это не тот оттенок красного, который она хотела, и пришла в ярость», — рассказал инсайдер.

Помощница Меган Мелисса Туабти уволилась через несколько месяцев — настолько ее «травмировало» обращение с ней герцогини.

Личный помощник принца Гарри также уволился спустя считанные месяцы после того, как Меган на правах девушки принца поселилась в Кенсингтонском дворце.

Сам Гарри был в то время придирчивым и грубым с персоналом. Однако он лично извинился за свою несдержанность перед всеми пострадавшими, когда до него дошли слухи о недовольстве сотрудников. Меган, однако, не извинялась никогда.

По словам инсайдера почти весь штат Меган и Гарри был на грани увольнения. «Это была драма, драма, драма вокруг этих двоих», — рассказывает источник.

Ранее сообщалось, что уже не менее десяти бывших сотрудников дворца «выстроились в очередь», чтобы свидетельствовать против Маркл.

Высокопоставленный королевский советник на правах анонимности утверждает, что американка Маркл не имела представления о структуре королевской жизни и не осознавала свое, довольно низкое, место в иерархии. Она хотела быть звездой высшего класса, хотела быть кем-то вроде Бейонсе и не иметь никаких ограничений. Но королевская семья — это не Голливуд.

Во дворце также ошеломлены предположением, что персонал враждебно относится к Маркл из-за ее афроамериканского происхождения. Высокопоставленные сотрудники дворца утверждают, что при королевском дворе царит образцовая политика толерантности. И на самом деле все буквально лезли вон из кожи, чтобы угодить невесте принца.

«Теперь они чувствуют, что их всем коллективом выставляют расистами», — пожаловался источник.



