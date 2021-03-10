Ученые составили ТОП-10 вредных продуктов, вызывающих настоящую зависимость

Один маленький кусочек пиццы. Ну, ладно, еще один — но очень маленький. И еще один... как, больше нет? Знакомая ситуация? Мы собираемся съесть всего один ломтик сыра, или одну конфетку, или ломтик бекона — и внезапно выясняем, что расправились со всей порцией. Но не корите себя — во-первых, вы не одиноки, а, во-вторых, некоторые продукты действительно могут вызывать зависимость сродни наркоманской. Доказано исследованием, пишет «Домашний Очаг».