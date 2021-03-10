Ср, 10.03.2021
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Ученые составили ТОП-10 вредных продуктов, вызывающих настоящую зависимость

Пирожное. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Одним кусочком ограничиться точно не получится!

Один маленький кусочек пиццы. Ну, ладно, еще один — но очень маленький. И еще один... как, больше нет? Знакомая ситуация? Мы собираемся съесть всего один ломтик сыра, или одну конфетку, или ломтик бекона — и внезапно выясняем, что расправились со всей порцией. Но не корите себя — во-первых, вы не одиноки, а, во-вторых, некоторые продукты действительно могут вызывать зависимость сродни наркоманской. Доказано исследованием, пишет «Домашний Очаг».

Исследователи из Университета Колорадо подтвердили: некоторые продукты действительно могут вызывать привыкание. Причем аддикция может быть настолько сильной, что авторы исследования всерьез называют некоторые продукты пищевыми наркотиками. И совершенно неудивительно, что брокколи или морковь не вошли в этот список Вот он, перечень тех продуктов, от которых лучше держаться подальше. Потому что на одном кусочке вы точно не остановитесь: пицца, шоколад, картофельные чипсы, булочки, мороженое, чизбургеры, снэки, газированные напитки, маффины, сыр.
Авторы исследования предполагают, что эффект привыкания, который вызывают эти продукты, связан с тем, что все они приводят к быстрому повышению уровня сахара в крови. И рекомендуют по возможности воздерживаться от их употребления, заменяя на продукты из списка безопасных.

Итак, топ-10 продуктов, не вызывающих привыкания:

  1. огурцы
  2. Морковь
  3. Бобовые
  4. Яблоки
  5. Бурый рис
  6. Брокколи
  7. Бананы
  8. Лосось
  9. Клубника

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