Блины не как у всех: 6 рецептов из 6 видов муки
Рецепты блинов из шести разных видов муки для тех, кто подходит к процессу приготовления пищи творчески и с большим вкусом.
Рецепты блинов из шести разных видов муки для тех, кто подходит к процессу приготовления пищи творчески и с большим вкусом.
Жители разных стран и континентов пекут блины из той муки, которая привычна для их региона — например, в Китае никого не удивишь рисовыми блинами, а кукурузные типичны для Латинской Америки. В наших краях в основном пекут пшеничные блинчики, но те, кто любит кулинарные эксперименты, могут присмотреться к рецептам из шести разных видов муки, в том числе к фирменному десерту от знаменитого кондитера, итальянца Бадди Валастро, делится Marie Claire.
Ингредиенты:
Как готовить:
Разрыхлитель, муку, соль и сахар смешать в большой миске.
Яичные желтки отделить от белков. Желтки смешать с рикоттой в отдельной посуде, добавить лимонный сок, лимонные корочки и молоко.
Получившуюся смесь вылить в миску с мукой, перемешать. Взбивать миксером до исчезновения комков.
В отдельной миске взбить белки в тугую пену. Осторожно добавить к остальным ингредиентам и слегка размешать с помощью резиновой лопатки двумя-тремя аккуратными движениями.
Перед выпечкой каждого блинчика положить на сковороду небольшой кусочек сливочного масла. Обжарить с двух сторон.
Ингредиенты:
Как готовить:
Муку просеять в кастрюлю или высокую миску.
Желтки яиц отделить от белков.
Теплое молоко влить в кастрюлю с мукой, добавить яичные желтки, сахар, соль и растопленное сливочное масло.
Соду и лимонную кислоту залить отдельно чайной ложкой воды, смешать и сразу же, пока они пузырятся, добавить в кастрюлю.
Белки взбить миксером, аккуратно влить в тесто и очень осторожно перемешать.
Выпекать блины.
Ингредиенты:
Как готовить:
В кастрюле или высокой миске смешать муку, сахар, крахмал и соль.
Влить молоко комнатной температуры, перемешать, добавить яйца и сливочное масло.
Взбивать получившееся тесто миксером до исчезновения комков.
На сковородке разогреть небольшое количество растительного масла. Выпекать блины.
Ингредиенты (на 2 блинчика):
Как готовить:
Размешать кукурузный крахмал в воде.
Добавить молотые орехи.
Взять сковороду диаметром 14-16 см, разогреть, добавив чуть-чуть растительного масла.
Налить на сковороду половину теста, обжарить с двух сторон (примерно минута с каждой стороны). Если сковородка большого диаметра, то испечь 1 блин из всего теста.
Подавать с сиропом или джемом.
Ингредиенты:
Как готовить:
Овсяные хлопья перемолоть миксером. Залить молоком и оставить на 10 минут.
Добавить яйца и соль. Взбить смесь миксером.
Сковородку разогреть с небольшим количеством растительного масла. Выпекать.
Подавать с размятым в пюре бананом, посыпанным корицей, или нежирным творогом.
Ингредиенты:
Как готовить:
Смешать все ингредиенты.
На сковородку перед нагреванием добавить чайную ложку растительного масла, после каждого блина масло добавлять не нужно.