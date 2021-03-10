Блины не как у всех: 6 рецептов из 6 видов муки

Жители разных стран и континентов пекут блины из той муки, которая привычна для их региона — например, в Китае никого не удивишь рисовыми блинами, а кукурузные типичны для Латинской Америки. В наших краях в основном пекут пшеничные блинчики, но те, кто любит кулинарные эксперименты, могут присмотреться к рецептам из шести разных видов муки, в том числе к фирменному десерту от знаменитого кондитера, итальянца Бадди Валастро, делится Marie Claire.

Лимонные блинчики с рикоттой от Бадди Валастро

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки;

100 г сахара;

1 пакетик разрыхлителя теста или 1 ч. л. соды;

0,5 ч. л. соли;

250 г рикотты;

6 яиц;

4 ч. л. лимонного сока;

1 ч. л. тертой лимонной корочки;

100 мл молока;

сливочное масло для жарки

Как готовить:

Разрыхлитель, муку, соль и сахар смешать в большой миске.

Яичные желтки отделить от белков. Желтки смешать с рикоттой в отдельной посуде, добавить лимонный сок, лимонные корочки и молоко.

Получившуюся смесь вылить в миску с мукой, перемешать. Взбивать миксером до исчезновения комков.

В отдельной миске взбить белки в тугую пену. Осторожно добавить к остальным ингредиентам и слегка размешать с помощью резиновой лопатки двумя-тремя аккуратными движениями.

Перед выпечкой каждого блинчика положить на сковороду небольшой кусочек сливочного масла. Обжарить с двух сторон.

Блины из гречневой муки

Ингредиенты:

1 стакан гречневой муки;

1 стакан пшеничной муки;

3 яйца;

4 стакана молока;

4 ст. л. сливочного масла;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. сода;

лимонная кислота – на кончике;

соль – чайная ложка без верха

Как готовить:

Муку просеять в кастрюлю или высокую миску.

Желтки яиц отделить от белков.

Теплое молоко влить в кастрюлю с мукой, добавить яичные желтки, сахар, соль и растопленное сливочное масло.

Соду и лимонную кислоту залить отдельно чайной ложкой воды, смешать и сразу же, пока они пузырятся, добавить в кастрюлю.

Белки взбить миксером, аккуратно влить в тесто и очень осторожно перемешать.

Выпекать блины.

Блины из рисовой муки

Ингредиенты:

400 г рисовой муки;

1 л. молока;

2 ст. л. картофельного крахмала;

100 г сахара;

50 г сливочного масла;

0,5 ч.л. соли;

растительное масло (для жарки)

Как готовить:

В кастрюле или высокой миске смешать муку, сахар, крахмал и соль.

Влить молоко комнатной температуры, перемешать, добавить яйца и сливочное масло.

Взбивать получившееся тесто миксером до исчезновения комков.

На сковородке разогреть небольшое количество растительного масла. Выпекать блины.

Безлактозные блины из кукурузного крахмала

Ингредиенты (на 2 блинчика):

150 мл воды

3 кофейные ложки кукурузного крахмала

3 кофейные ложки молотых грецких орехов

Как готовить:

Размешать кукурузный крахмал в воде.

Добавить молотые орехи.

Взять сковороду диаметром 14-16 см, разогреть, добавив чуть-чуть растительного масла.

Налить на сковороду половину теста, обжарить с двух сторон (примерно минута с каждой стороны). Если сковородка большого диаметра, то испечь 1 блин из всего теста.

Подавать с сиропом или джемом.

Диетические блины из овсяных хлопьев

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев;

200 мл молока;

2 яйца;

Щепотка соли

Как готовить:

Овсяные хлопья перемолоть миксером. Залить молоком и оставить на 10 минут.

Добавить яйца и соль. Взбить смесь миксером.

Сковородку разогреть с небольшим количеством растительного масла. Выпекать.

Подавать с размятым в пюре бананом, посыпанным корицей, или нежирным творогом.

Старорусские блины из полбы и ржи

Ингредиенты:

200 г муки из полбы;

200 г ржаной муки;

4 яйца;

600 мл молока;

400 мл воды;

200 мл растительного масла;

0,5 ч. л. соли

Как готовить:

Смешать все ингредиенты.

На сковородку перед нагреванием добавить чайную ложку растительного масла, после каждого блина масло добавлять не нужно.



