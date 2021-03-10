Французские ученые нашли в солнцезащитных кремах вещество, вызывающее рак

Как отмечается, эксперты нашли концентрации бензофенона в 17 солнцезащитных кремах от девяти французских производителей и восьми американских фирм. Большая часть исследованных образцов содержала октокрилен, который поглощает ультрафиолетовое излучение. Кремы хранились в инкубаторе шесть недель при температуре 40 градусов при относительной влажности 75%, что соответствует хранению этой продукции в течение года при комнатной температуре.

В результате у всех 16 кремов, содержащих октокрилен, нашли бензофенон в концентрации от шести до 186 микрограмм на килограмм. По словам специалистов, бензофенон вырабатывается из октокрилена через так называемую реакцию ретроальдольной конденсации. Ученые выяснили, что 70% бензофенона, содержащегося в кремах, может всасываться через кожу. По мнению авторов исследования, оборот средств с октокриленом необходимо немедленно запретить.

Ранее американские ученые выяснили, что работа в ночную смену приводит к развитию онкологии.



