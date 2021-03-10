Еда для волос: десять продуктов, которые заменят маски и бальзамы

Красная рыба

Продукты для волос — это, в первую очередь, рыба. Красная рыба содержит кислоты Омега-3, которые укрепляют и увлажняют волосы. Есть рыбу лучше не менее 2-3 раз в неделю, отдавая предпочтение запеченным блюдам и блюдам, приготовленным на пару. В таком виде в ней сохраняется максимум питательных элементов.

Яйца

В яйцах много белка, это основной строительный материал для нашего организма. Нужен он в том числе и для «строительства» волос. В основе популярных коллагеновых масок как раз белок. Если белка в рационе достаточно, волосы будут хорошо расти и станут прочными. Не стоит исключать из рациона желток, яйцо полезно целиком.

Индейка

Кроме животного белка, мясо индейки содержит цинк и железо. Цинк регулирует работу сальных желез, обеспечивая здоровье кожи головы и придавая свежий вид шевелюре. Железо помогает насыщать клетки кислородом, предотвращая выпадение волос.

Растительные масла

Растительный жир улучшает усвоение таких витаминов как А, D, Е. Витамин А гарантирует здоровье кожи, волос, ногтей. В паре с витамином Е является мощнейшим антиоксидантом, придающим силу и блеск волосам. Витамин D способствует быстрому росту. Лидеры по содержанию полезных ненасыщенных жиров — льняное, кедровое, рапсовое масла. Чтобы сохранить их пользу для здоровья, можно попробовать добавлять их в салаты вместо привычного подсолнечного.

Гречневая крупа

Гречка — удивительный продукт, просто кладезь витаминов и микроэлементов. Особенно высоко в гречке содержание антиоксидантов, клетчатки, растительного белка и магния. Антиоксиданты защищают волосы от повреждения: предотвращают сечение, помогают нейтрализовать негативный эффект солнечного излучения. Клетчатка улучшает работу пищеварительной системы, помогая полезным веществам лучше усваиваться. Магний помогает проводить питательные вещества в структуру волос, и принимает участие в синтезе белка.

Томаты

В томатах много витамина С, который улучшает работу ферментной системы. А та, в свою очередь, вырабатывает коллаген, основу здоровья волос. Кроме томатов, много витамина С в киви, цитрусовых и квашеной капусте.

Фасоль, горох и нут

В бобовых много растительного белка, который, наряду с животным белком, отвечает за структуру волос. Особенное внимание на бобовые нужно обратить внимание тем, кто придерживается вегетарианской диеты или постится. В таком случае нужно максимально восполнить отсутствие животного белка растительным «собратом».

Орехи

В орехах так же много белка и антиоксидантов. Небольшой порции в 20-30 г в день хватит, чтобы волосы стали более густыми и блестящими. Но в этом случае употребление орехов должно быть регулярным. Особенно полезны для волос миндаль и грецкий орех, но и в более бюджетном сыром арахисе (без соли и термической обработки) содержатся все полезны компоненты.

Грибы

В грибах много витаминов группы B. Витамин В2 отвечает за кровообращение, а значит, помогает доставлять к волосяным луковицам кислород и витамины. Витамин В3 помогает сохранять влагу внутри волос и предотвращает выпадение. Еще в грибах есть такой редкий компонент, как медь. С ней нам не грозит ранняя седина и тусклость волос. Кроме грибов, витамин В есть в бананах.

Кисломолочные продукты

Кроме белка, йогурт, кефир, ряженка содержат пробиотики. Которые, в свою очередь, обеспечивают правильную работу пищеварительной системы. Чтобы все те питательные вещества, которые мы получили в течение дня, были усвоены и доставлены по назначению. Важно выбирать правильные кисломолочные продукты: они должны быть натуральными, с небольшим сроком хранения (3-5 дней) и без добавления сахара и консервантов.



