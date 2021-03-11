Трендовые джинсы на весну-2021: выбираем правильную длину

Универсальная длина – чуть выше косточки на щиколотке – подойдет практически для любой модели. Такая длина позволяет носить джинсы как с кроссовками, так и с более формальной обувью. Более того, при желании такую длину легко сделать короче, подвернув один-два раза.

Длина чуть выше косточки подойдет моделям, у которых не обработан низ. Носи с босоножками, шлепанцами и другой летней обувью.

Модели овального силуэта – широкие в зоне бедер и слегка сужающиеся к щиколотке – тоже любят такую длину.

Если вам нравятся прямые джинсы в стиле 90-х и вы планируете носить их с кроссовками, выбирайте длину, которая лишь слегка прикрывает верхнюю часть обуви. Слишком длинные джинсы собираются некрасивыми складками. А слишком короткие не создадут нужного силуэта.

К ботильонам, свободным в щиколотке, добавляйте короткие джинсы, заканчивающиеся на 5-7 сантиметров выше верхней кромки обуви, но не слишком широкие. Хорошо, когда ширина штанин пропорциональна голенищу ботильонов.

Если вы предпочитаете расклешенные от бедра или от колена джинсы, то этой весной предпочтительнее, чтобы они полностью скрывали обувь. Исключение – модели с разрезами, в которых можно разглядеть туфельки или ботинки.