Семь причин начать есть горький шоколад вместо молочного

Если ты любишь шоколад, но при этом пытаешься следить за фигурой, возможно, ты знаешь, что горький в этом плане полезнее молочного. Но знаешь ли ты, как он полезен и для здоровья? Мы собрали 7 плюсов, доказанных исследователями. Это точно станет прекрасным поводом лишний раз съесть кусочек, пишет «Лиза».

Питательный и полный полезных веществ

Шоколад с высоким содержанием какао (70-85%) содержит очень много минералов и важных для организма элементов. В 100 г плитки: 11 г клетчатки; 67% суточной нормы железа; 58% суточной нормы магния; 89% суточной нормы меди; 98% суточной нормы марганца , а еще калий, фосфор, цинк, селен.

В плитке есть полезные жиры (вредные тоже, но не так много). А еще в нем содержатся кофеин и теобромин, в количестве, достаточном для бодрости, но недостаточном для того, чтобы нарушить твой сон (в кофе больше).

Конечно, 100 г — это много, так много за раз есть не стоит, тем более, что калорийность у шоколада все равно высока.

Источник антиоксидантов

Необработанные какао-бобы являются одними из самых высокоэффективных продуктов в борьбе со свободными радикалами , ускоряющими старение и повышающими риск онкологии. Темный шоколад также богат антиоксидантами — катехинами, полифенолами, флаванолами. В нем их даже больше, чем в ягодах.

Снижает давление

Флаванолы, содержащиеся в горьком шоколаде, могут вырабатывать оксид азота, функция которого — посылать сигналы артериям для расслабления, что способствует лучшему кровотоку и, соответственно, снижает артериальное давление. Исследования доказали это, хотя снижение давления и не является значительным, и как лекарство от этого шоколад работать вряд ли будет, но для профилактики точно подойдет.

Снижает уровень вредного холестерина