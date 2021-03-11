Семь причин начать есть горький шоколад вместо молочного
Возможно, ты предпочитаешь молочный шоколад, но, узнав, как горький полезен для твоего здоровья, наверняка задумаешься, а не начать ли регулярно есть именно его.
Возможно, ты предпочитаешь молочный шоколад, но, узнав, как горький полезен для твоего здоровья, наверняка задумаешься, а не начать ли регулярно есть именно его.
Если ты любишь шоколад, но при этом пытаешься следить за фигурой, возможно, ты знаешь, что горький в этом плане полезнее молочного. Но знаешь ли ты, как он полезен и для здоровья? Мы собрали 7 плюсов, доказанных исследователями. Это точно станет прекрасным поводом лишний раз съесть кусочек, пишет «Лиза».
Питательный и полный полезных веществ
Шоколад с высоким содержанием какао (70-85%) содержит очень много минералов и важных для организма элементов.
Конечно, 100 г — это много, так много за раз есть не стоит, тем более, что калорийность у шоколада все равно высока.
Источник антиоксидантов
Снижает давление
Флаванолы, содержащиеся в горьком шоколаде, могут вырабатывать оксид азота, функция которого — посылать сигналы артериям для расслабления, что способствует лучшему кровотоку и, соответственно, снижает артериальное давление. Исследования доказали это, хотя снижение давления и не является значительным, и как лекарство от этого шоколад работать вряд ли будет, но для профилактики точно подойдет.
Снижает уровень вредного холестерина
Какао-порошок значительно снижает уровень «плохого» окисленного холестерина и защищает клетки и ткани организма (например, слизистую оболочку артерий) от окисления.
Также горький шоколад может снизить резистентность к инсулину, что уменьшает риск развития диабета.
Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Соединения, содержащиеся в темном шоколаде, обладают высокой степенью защиты от окисления кровяных клеток. В долгосрочной перспективе это может привести к уменьшению холестерина в артериях, что способствует снижению риска сердечных заболеваний. Исследования показали значительные улучшения и утверждают, что употребление горького шоколада снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%, а риск образования бляшек в артериях — на 32%. При этом
Улучшает функционирование мозга
Исследования показали, что
Также шоколад может стать краткосрочным стимулятором работы мозга — перед выполнением сложной задачи можешь им подкрепиться.
Защищает кожу от солнца
Антиоксиданты в шоколаде полезны для кожи, они улучшают приток крови к ней, увеличивая плотность и увлажнение. При этом они повышают ее степень сопротивляемости ультрафиолету более, чем в 2 раза. Так что, если планируешь пляжный отдых, запасайся горьким шоколадом (но солнцезащитный крем это не отменяет).