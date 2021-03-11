Чт, 11.03.2021
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Семь причин начать есть горький шоколад вместо молочного

Шоколад. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Возможно, ты предпочитаешь молочный шоколад, но, узнав, как горький полезен для твоего здоровья, наверняка задумаешься, а не начать ли регулярно есть именно его.

Если ты любишь шоколад, но при этом пытаешься следить за фигурой, возможно, ты знаешь, что горький в этом плане полезнее молочного. Но знаешь ли ты, как он полезен и для здоровья? Мы собрали 7 плюсов, доказанных исследователями. Это точно станет прекрасным поводом лишний раз съесть кусочек, пишет «Лиза».

Питательный и полный полезных веществ

Шоколад с высоким содержанием какао (70-85%) содержит очень много минералов и важных для организма элементов. В 100 г плитки: 11 г клетчатки; 67% суточной нормы железа; 58% суточной нормы магния; 89% суточной нормы меди; 98% суточной нормы марганца, а еще калий, фосфор, цинк, селен.

В плитке есть полезные жиры (вредные тоже, но не так много). А еще в нем содержатся кофеин и теобромин, в количестве, достаточном для бодрости, но недостаточном для того, чтобы нарушить твой сон (в кофе больше).

Конечно, 100 г — это много, так много за раз есть не стоит, тем более, что калорийность у шоколада все равно высока.

Источник антиоксидантов

Необработанные какао-бобы являются одними из самых высокоэффективных продуктов в борьбе со свободными радикалами, ускоряющими старение и повышающими риск онкологии. Темный шоколад также богат антиоксидантами — катехинами, полифенолами, флаванолами. В нем их даже больше, чем в ягодах.

Снижает давление

Флаванолы, содержащиеся в горьком шоколаде, могут вырабатывать оксид азота, функция которого — посылать сигналы артериям для расслабления, что способствует лучшему кровотоку и, соответственно, снижает артериальное давление. Исследования доказали это, хотя снижение давления и не является значительным, и как лекарство от этого шоколад работать вряд ли будет, но для профилактики точно подойдет.

Снижает уровень вредного холестерина

Какао-порошок значительно снижает уровень «плохого» окисленного холестерина и защищает клетки и ткани организма (например, слизистую оболочку артерий) от окисления.

Также горький шоколад может снизить резистентность к инсулину, что уменьшает риск развития диабета.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Соединения, содержащиеся в темном шоколаде, обладают высокой степенью защиты от окисления кровяных клеток. В долгосрочной перспективе это может привести к уменьшению холестерина в артериях, что способствует снижению риска сердечных заболеваний. Исследования показали значительные улучшения и утверждают, что употребление горького шоколада снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%, а риск образования бляшек в артериях — на 32%. При этом есть его можно и нужно 2 раза в неделю и чаще. Меньшее употребление не дает такого яркого эффекта.

Улучшает функционирование мозга

Исследования показали, что употребление темного шоколада в течение 5 дней улучшает приток крови к мозгу. Также лакомство помогает улучшить когнитивные функции у пожилых людей с психическими нарушениями, а еще — беглость речи.

Также шоколад может стать краткосрочным стимулятором работы мозга — перед выполнением сложной задачи можешь им подкрепиться.

Защищает кожу от солнца

Антиоксиданты в шоколаде полезны для кожи, они улучшают приток крови к ней, увеличивая плотность и увлажнение. При этом они повышают ее степень сопротивляемости ультрафиолету более, чем в 2 раза. Так что, если планируешь пляжный отдых, запасайся горьким шоколадом (но солнцезащитный крем это не отменяет).

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