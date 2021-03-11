Что делать с жирной кожей: экспертные рекомендации и советы по питанию

Проблемная, но не слишком

Самыми распространенные типы кожи — жирный и комбинированный (или, как его еще называют, смешанный). Жирная кожа доставляет больше всего неудобств: это и расширенные поры, и «черные точки», и глянцевый блеск, и часто открытые и закрытые комедоны. Но при этом она меньше подвержена преждевременному старению.

Иногда жирность кожи стабилизируется к 25-30 годам и затем переходит в комбинированный или нормальный тип кожи. Яркие признаки жирной кожи — чрезмерная маслянистость и сальный блеск в Т-зоне (лоб и нос), на щеках и подбородке.

Внезапная жирность кожи может быть и симптомом. Чаще всего, причиной являются: проблемы с эндокринной системой; нарушение гормонального фона; несоблюдение пищевого рациона; нарушение работы органов желудочно-кишечного тракта; неправильно подобранный уход за кожей лица.

Также состояние кожи меняется из-за длительного периода стресса, приема гормональных препаратов или наступления менопаузы у женщин.

Комплексный подход

В уходе за жирной кожей важен комплексный и правильный подход:

Первая ошибка — полагать, что при выборе средств нужно делать упор на подсушивающие компоненты в составе, такие как спирт и так далее. Применение уходовой косметики, в состав которой входят агрессивные вещества, лишь усугубит ситуацию, и работа сальных желез станет еще активнее.

Выбирай средства, питающие и увлажняющие кожу лица. Но на упаковке обязательно должно быть указано, что она некомедогенная, то есть не вызывает закупорки пор сальных желез.

Также стоит избегать в составе масел, таких как хлопковое, соевое, какао-масло, льняное и особенно популярное кокосовое масло, так как для жирной кожи они не подходят.

В домашнем уходе уделяй достаточно времени очищению кожи: используй качественные пенки, гели, мицеллярную воду и специальное мыло для умывания, которые не пересушивают ее.

Не стоит скрабировать кожу часто (достаточно 1 раз в неделю), чтобы не провоцировать избыточное выделение кожного сала. А еще откажись от слишком горячей воды при умывании.

Отличным компонентом в комплексном уходе за жирной кожей станут салонные процедуры. Обрати внимание на энзимные и кислотные пилинги для лица, комплексные чистки, а также массаж, улучшающий циркуляцию кровотока в зонах работы сальных желез и аппаратные методики ухода за жирной кожей лица (например: дарсонвализация).

Также не стоит часто прибегать к матирующим средствам. Специальные средства, такие как салфетки, кремы и гели убирают жирный блеск на коже, но их действие краткосрочно и не решает проблему. К тому же, от матирующих средств на коже могут появиться раздражения.

Особенности питания

Наконец, ошибочно полагать, что правильный уход за кожей — это только косметические средства. Если склонности к чрезмерной жирности кожи раньше не было, то внезапные изменения могут отражать перемены в привычном питании или недостаток витаминов.

Проанализируй свой ежедневный рацион и количество выпиваемой за день воды. Рекомендуемый объем жидкости в день составляет 1,5-2 литра. Сократи потребление или откажись вовсе от полуфабрикатов, фастфуда, сладкой и мучной еды. Отдавай предпочтение цельным продуктам, а также фруктам и овощам.

Выбирай пищу, богатую омега кислотами (Омега 3-6-9) и витаминами группы B — они отвечают за правильное функционирование сальных желез и внешний вид кожи, волос и ногтей. Также обрати внимание на цинк и серу — при их употреблении с пищей можно снизить образование кожного сала. Включи в рацион достаточное количество рыбы, мяса, овощей, зелени, кисломолочных продуктов, злаковых и бобовых культур.



