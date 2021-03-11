Как правильно тушить капусту: пять рецептов

Как тушить капусту с грибами
- 1/2 среднего кочана капусты
- 1 средняя морковь
- 1 средняя луковица
- 1 средний сладкий перец
- Соль, сахар по вкусу
- Прованские специи
- 1 ст. л. уксуса
- Подсолнечное масло
- 2 ч. л. томатной пасты
- Перец-горошек
- Лавровый лист
- 500 г свежих шампиньонов
- Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
- Лук нарезать кубиками, перец – соломкой
- Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус.
- Все перемешать руками, немного отжимая, слегка полить растительным маслом.
- Тушить на небольшом огне под крышкой на растительном масле, периодически помешивая, в течение 20 минут.
- Пока тушится капуста, нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить грибы к капусте, добавить томатную пасту, перемешать.
- Добавить лавровый лист, душистый перец. По желанию еще раз посолить.
- Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.
Как тушить капусту с фаршем
- 200 г белокочанной капусты
- 200 г мясного фарша
- 2 сладких перца
- 1 луковица
- 1 морковь
- 200 мл воды
- 3-4 ст. л. растительного масла
- 1 пучок укропа
- Соль – по вкусу
- Овощи очистить и хорошо промыть.
- В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить мелко нашинкованный лук с фаршем.
- Добавить нашинкованную морковь и нарезанный соломкой перец, обжаривать еще 2-3 минуты.
- Добавить нашинкованную капусту и стакан воды. Посолить по вкусу.
- Прикрыть крышкой, готовить 20 минут на медленном огне.
Как тушить капусту с картошкой без мяса
- 4 картофелины
- 1/2 кочана капусты
- 3 зубчика чеснока
- 1,5 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 пучок зелени
- Соль, перец
- 1 морковь
- Молотый красный перец – по вкусу
- 1/2 ст. л.
- 1 репчатый лук
- 2 помидора
- 4 ст. л. томатной пасты
- Картошку нарезать кубиками. Бросить на сковороду с небольшим количеством разогретого подсолнечного масла, чуть-чуть присолить и поперчить черным перцем, обжарить до румяности (но не до готовности). Переложить картошку на тарелку.
- В эту же сковороду (если нужно, добавить подсолнечного масла) положить порезанный лук, как станет прозрачным, добавить сахара, через 2 минуты бросить порезанную морковку. Туда же положить томатную пасту и порезанные помидоры, избавленные от кожицы, все пережарить.
- Нашинковать капусту, бросить на сковороду, перемешать. Когда капуста станет мягкой, добавить картошку, закрыть крышкой и сделать большой огонь. На этом этапе необходимо постоянно помешивать, чтобы не подгорело.
- Когда капуста будет готова, посолить, поперчить. Перемешать и добавить мелко порубленный чеснок и порезанную зелень. Держать еще 3–5 минут на огне, затем снять и добавить сливочного масла, накрыть и дать постоять 5–10 минут под крышкой.
- Перемешать и выложить в глубокие миски. Посыпать мелко нарубленной зеленью укропа.
В какой посуде тушить капусту
Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода-гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.
Для приготовления капусты в духовке понадобится чугунная жаровня, специальная керамическая или стеклянная посуда (жаропрочная). Вместо крышки емкость можно накрыть фольгой.
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