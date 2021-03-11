Как правильно тушить капусту: пять рецептов

Тушеная капуста – гордость украинской, и не только, кухни. Это блюдо отлично сочетается с мясом и грибами. Она хороша в варениках и дрожжевых пирожках. Да и просто так – она вкусная. В этой подборке – найдете 5 рецептов тушеной капусты, а также узнаете тонкости ее приготовления, пишет Сегодня.