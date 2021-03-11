Несут тяжкий крест: самые несчастные знаки Зодиака среди женщин
Эти три представительницы зодиакальной дюжины будто запрограммированы на невезение, пишет Пятый канал.
Эти три представительницы зодиакальной дюжины будто запрограммированы на невезение, пишет Пятый канал.
Так сложилось, что удача улыбается далеко не каждой женщине. Есть дамы, которым с легкостью дается все: карьера, любовь, семья и деньги. А есть Близнецы, Весы и Девы. Астрологи считают их самыми несчастливыми знаками зодиака среди женщин.
Близнецы
У представительниц прекрасного пола, рожденных под этим знаком зодиака, очень сложный характер. Именно он мешает Близнецам быть счастливыми. Еще один минус — склонность к избыточной самокритике. Близнецы обожают копаться в себе, а самоедство обычно ни к чему хорошему не приводит. Для счастья девушкам-Близнецам нужен партнер, который станет верным другом, покровителем, помощником и будет принимать их такими, какие они есть.
Дева
Жизнь Дев похожа на полосу препятствий. Они очень стараются сделать все идеально и тратят на это слишком много времени. Больше всего женщины-Девы страдают от подчиненного положения. И это касается не только работы, но и брака. Если Дев долго угнетают — они привыкают к позиции жертвы и забывают, как это — быть счастливыми.
Весы
Главная проблема этих женщина-Весов — неуверенность в себе. Они могут быть талантливы и умны, но лишены веры в собственные силы. Именно поэтому Весы часто откладывают принятие каких-либо решений или дают право выбора другим людям. Из-за внутренней нежности и хрупкости Весы часто оказываются ведомы другими. Они легко поддаются влиянию, чем порой люди пользуются нечестно.