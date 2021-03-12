Цвет Быка: одежду какого цвета нужно носить, чтобы везло в жизни

Знаешь ли ты, что правильно подобранный цвет одежды в год Быка может помочь привлечь везение и удачу в твою жизнь? Еще индийские мудрецы говорили о том, что каждый день недели находится под покровительством одной из планет Солнечной системы. Каждая из планет обладает своим цветом и характеристикой, да и энергетика самих дней так же влияет на нас на подсознательном уровне.

Например, в понедельник мы настроены на новые начинания, значит, нам нужно больше сил и энергии для этого, а в пятницу вечером мы хотим романтики и домашнего уюта. А чтобы невидимые вибрации от каждого из дней недели влияли на нас самым лучшим образом, стоит выбирать одежду в определенной цветовой гамме.

Сегодня редакция «Так Просто!» расскажет, какого цвета наряды стоит выбирать, чтобы словить птицу счастья за хвост. Кто бы мог подумать…

Понедельник

Первый день рабочей недели находится под покровительством Луны, а Луна — покровительница женщин. Однако спутник Земли может сделать нас излишне эмоциональными, что скажется на переменчивости как настроения, так и планов.

Дабы уравновесить такое состояние, лучше всего выбирать одежду белого, молочного и бежевого оттенка. Также хорошим выбором станут серебряные акценты в твоем образе. Допустимы голубые и желтые оттенки, а вот от красного, черного и фиолетового стоит воздержаться.

Вторник

Здравствуй, воинственная планета Марс! Как вы уже поняли, главным цветом этого дня должен стать красный и все его оттенки: пурпурный, темно-розовый и даже алый. При желании их все можно сочетать, главное, чтобы образ получился гармоничным!

Дополнить красный можно коричневым и черным. Именно эти цвета во вторник принесут тебе счастье в делах и личной жизни.

Среда

День Меркурия отличается благоприятной атмосферой в ее активных проявлениях. В этот день удачными будут дела, связанные с общением. Улучшить ораторские навыки помогут желтый и серый. Также подойдут голубой, изумрудный, цвет морской волны и лайма.

Четверг

Лучшие цвета одежды для четверга — это фиолетовый, пурпурный, малиновый и синий. Именно эти цвета олицетворяют позитивную энергетику Юпитера и помогают улучшить финансовое положение дел.

Пятница

Планета любви Венера будет благосклонна к тебе, если ты выберешь оттенки розового и зеленого. Розовый поможет гармонизировать сферу личной жизни и привнесет в твою жизнь больше романтики и приятных моментов, а зеленые тона поспособствуют улучшению материального положения.

Суббота

Ну а день Сатурна стоит посвятить познанию себя, поиску смысла жизни и своего предназначения. Выбирай одежду темно-синего, черного и серого тонов. Именно они помогут тебе ощущать себя в субботу гармонично и легко.

Воскресенье

Настало время радости и солнышка. Да-да, именно наше любимое яркое и согревающие небесное светило, Солнце, покровительствует воскресенье. А это значит, что лучшим решением станут наряды в желтых, оранжевых и золотистых тонах.



