Бейонсе публично поддержала Маркл после ее откровений о жизни в королевской семье

А вчера свою поддержку Меган в связи с ее откровениями в интервью Опре выразила и 39-летняя Бейонсе, которая уже несколько лет поддерживает приятельские отношения с герцогиней. Певица опубликовала на своем личном сайте слова благодарности в адрес Маркл, сопроводив их совместным фото с лондонской премьеры фильма «Король Лев» в 2019 году.

Меган, спасибо тебе за смелость и лидерские качества. Мы все стали сильнее и вдохновились твоим примером, 1

— обратилась Бейонсе к Меган Маркл на своем вэб-сайте.

Принц Гарри, Меган Маркл, Бейонсе и Джей-Зи на премьера фильма «Король Лев» в Лондоне, 2019 год. ФОТО: POOL New/REUTERS

Напомним, что ранее слова поддержки в адрес герцогини также высказали Хиллари Клинтон, близкая подруга Меган Серена Уильямс, поэтесса Аманда Горман, которая стала звездой соцсетей после своего выступления на инаугурации президента США Джо Байдена, и многие другие, сообщает Spletnik.

Спустя два дня после выхода скандального интервью Меган и Гарри в эфир на него отреагировали и представители Букингемского дворца. Они заявили, что опечалены тем, как тяжело супругам приходилось в последние годы.

Принц Гарри и Меган Маркл на интервью у Опры Уинфри. ФОТО: HARPO PRODUCTIONS/VIA REUTERS

Поднятые ими вопросы, особенно расовые, вызывают у нас беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они восприняты очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи, 1

— говорится в официальном заявлении.

Напомним, что в интервью Опре Уинфри Меган Маркл сделала несколько громких заявлений. Так, герцогиня призналась, что из-за постоянной травли со стороны прессы едва не свела счеты с жизнью во время своей первой беременности. Меган также сообщила о расистских нападках со стороны нескольких членов королевской семьи, имена которых называть отказалась, не желая портить их репутацию. По словам герцогини, во время ее беременности сыном Арчи они открыто обсуждали, какого цвета будет кожа у их с Гарри первенца. В том же интервью Меган поделилась и хорошими новостями: например, рассказала, что сейчас они с Гарри ждут дочку.



