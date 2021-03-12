Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: кого ждут удачные дни, а кому стоит держать себя в руках

Март уже в разгаре, и прогнозы погоды начинают радовать. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прекрасным представительницам знаков Зодиака впустить весну в свое сердце, чтобы провести очередную неделю в хорошем настроении, а также не пренебрегать советами астрологов. Отраженные в женском гороскопе рекомендации придадут уверенности и помогут обойти стороной возможные неприятности.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам третья неделя марта принесет новые победы, но для этого важно оставаться в полном душевном равновесии. Астрологи рекомендуют Овнам поработать над собой, чтобы эмоции не стали камнем преткновения для привлечения в жизнь позитивных перемен и событий. Женщинам этого знака важно сторониться токсичного общения и встреч с негативно настроенными людьми, чтобы не перенимать их злость и агрессию.

Женщина-Телец

Третья неделя марта пройдет для дам этого знака успешно, если не забывать об интуиции. Благодаря внутреннему голосу получится сохранить удачу, а также избежать досадных неприятностей. На работе и в личной жизни победы будут обеспечены тем, кто уверен в себе и не привык идти на поводу чужих советов. Эмоции могут сыграть злую шутку, а значит, их нужно держать под контролем.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам на этой неделе астрологи рекомендуют отказаться от спешки и вдумчиво работать над решением важных вопросов. Энергетика звезд и планет не станет препятствовать привлечению любви и удачи, если отказаться от сиюминутных прихотей и действовать разумно. Отказ от чрезмерных трат поможет дамам в скором времени накопить нужную сумму на долгожданную покупку.

Женщина-Рак

Ракам на этой неделе астрологи рекомендуют направить энергию в русло получения новых знаний и опыта. Энергетика звезд и планет будет благоприятной для воплощения в жизнь смелых планов и идей, но для этого дамам этого знака понадобится не только уверенность в своих силах, но и надежный тыл, обеспечить который сможет поддержка со стороны семьи и близких людей. Их забота и внимание помогут сохранить хорошее настроение.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют запастись удачей и восполнить энергию для того, чтобы не упустить перспективные возможности. На этой неделе у Львиц получится найти источник доходов и пополнить свои накопления, если они не будут медлить и бояться неизвестности. Их знаний и навыков будет достаточно, а значит, можно не сомневаться в своих силах. Удача улыбнется и в личной жизни, если не проводить все время в делах.

Женщина-Дева