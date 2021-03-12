Семь продуктов, которые нужно есть, чтобы ногти перестали слоиться и ломаться
В холодное время года организм часто страдает от нехватки витаминов, поэтому ноготки становятся ломкими. ELLE Girl рассказывает, что нужно есть, чтобы вернуть им здоровье.
В холодное время года организм часто страдает от нехватки витаминов, поэтому ноготки становятся ломкими. ELLE Girl рассказывает, что нужно есть, чтобы вернуть им здоровье.
Чтобы укрепить ногтевую пластину, мало использовать специальные масла и лаки. Необходимо поддерживать в организме запас витаминов А, Е, В5, РР, С и D, а также микроэлементов, таких как селен, цинк, йод, магний, кальций и полиненасыщенные жирные кислоты. Рассказываем, в каких продуктах ты найдешь все эти полезности и в короткие сроки восстановишь свои ногти.
Орехи
Если говорить научным языком, то орехи нужно есть, потому что они — настоящий клад с полезностями для организма: содержат витамины E и B2, а еще они богаты белками, волокнами и минералами, такими, как магний, фосфор, кальций, медь и селен. А если говорить простым языком, то все эти элементы восстанавливают структуру ногтей.
Красная рыба
То есть лосось, семга, форель, горбуша, кета и нерка. В этих рыбках содержатся калий и фосфор, которые замедляют процессы старения, укрепляют кости и ногти. Так что время от времени балуй себя вкуснейшими тостами с творожным сыром и лососем на завтрак — и о походе в маникюрный салон можно будет забыть.
Фрукты и ягоды: особенно черника, клубника и бананы
Включи в рацион ягоды и фрукты, и тут же увидишь приятный результат — кожа станет ровнее, синяки под глазами покинут твое лицо, а ногти перестанут слоиться и ломаться. Пожалуй, есть апельсины, бананы, яблоки, клубнику и чернику — это самый простой и вкусный способ получить много питательных веществ и витаминов.
Яйца
Во все времена было известно, что яйца — один из лучших помощников в сохранении красоты. Комплекс витаминов группы B, содержащийся в этом продукте, способствуют укреплению не только ногтей, но и волос.
Цветная капуста
Помимо витамина С цветная капуста является богатым источником витамина K, который укрепляет костную ткань и предотвращает развитие остеопороза (и нет, тебе не рано об этом думать). В этом продукте вообще много полезностей, которые помогут забыть о многих проблемах, а большинство болезней (таких, как диабет или рак) предотвратить.
Шпинат
Добавляй в овощной салат листья шпината, этот продукт способствует полному очищению организма и восстановлению ногтевой пластины. В нем содержится много витаминов и микроэлементов, которые ускоряют рост здоровых ногтей, так что обновление произойдет быстро и приятно.
Огурцы
Огурец на 90% состоит из воды, основного элемента в любом восстановлении. Вода позволит ликвидировать пигментацию на руках, а еще обеспечит сияние ногтевой пластины.