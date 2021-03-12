Семь продуктов, которые нужно есть, чтобы ногти перестали слоиться и ломаться

Чтобы укрепить ногтевую пластину, мало использовать специальные масла и лаки. Необходимо поддерживать в организме запас витаминов А, Е, В5, РР, С и D, а также микроэлементов, таких как селен, цинк, йод, магний, кальций и полиненасыщенные жирные кислоты. Рассказываем, в каких продуктах ты найдешь все эти полезности и в короткие сроки восстановишь свои ногти.

Орехи

Если говорить научным языком, то орехи нужно есть, потому что они — настоящий клад с полезностями для организма: содержат витамины E и B 2 , а еще они богаты белками, волокнами и минералами, такими, как магний, фосфор, кальций, медь и селен. А если говорить простым языком, то все эти элементы восстанавливают структуру ногтей.

Красная рыба

То есть лосось, семга, форель, горбуша, кета и нерка. В этих рыбках содержатся калий и фосфор, которые замедляют процессы старения, укрепляют кости и ногти. Так что время от времени балуй себя вкуснейшими тостами с творожным сыром и лососем на завтрак — и о походе в маникюрный салон можно будет забыть.

Фрукты и ягоды: особенно черника, клубника и бананы

Включи в рацион ягоды и фрукты, и тут же увидишь приятный результат — кожа станет ровнее, синяки под глазами покинут твое лицо, а ногти перестанут слоиться и ломаться. Пожалуй, есть апельсины, бананы, яблоки, клубнику и чернику — это самый простой и вкусный способ получить много питательных веществ и витаминов.

Яйца

Во все времена было известно, что яйца — один из лучших помощников в сохранении красоты. Комплекс витаминов группы B, содержащийся в этом продукте, способствуют укреплению не только ногтей, но и волос.

Цветная капуста

Помимо витамина С цветная капуста является богатым источником витамина K, который укрепляет костную ткань и предотвращает развитие остеопороза (и нет, тебе не рано об этом думать). В этом продукте вообще много полезностей, которые помогут забыть о многих проблемах, а большинство болезней (таких, как диабет или рак) предотвратить.

Шпинат

Добавляй в овощной салат листья шпината, этот продукт способствует полному очищению организма и восстановлению ногтевой пластины. В нем содержится много витаминов и микроэлементов, которые ускоряют рост здоровых ногтей, так что обновление произойдет быстро и приятно.

Огурцы

Огурец на 90% состоит из воды, основного элемента в любом восстановлении. Вода позволит ликвидировать пигментацию на руках, а еще обеспечит сияние ногтевой пластины.



