Парфюмерная география: почему духи необязательно должны быть французскими

Правда ли, что настоящие духи — французские?

Во времена юности наших мам выражение «французские духи» было, как любят говорить психологи, заряженным. Оно вызывало сильные эмоции: ощущение праздника или тоску по прекрасному далеку, желание обладать или чувство причастности у обладающих. «Настоящие французские духи!» — восклицает героиня Барбары Брыльской в «Иронии судьбы», принимая в дар классические Climat, Lancôme. Фильму­ почти полвека — но и сегодня у большинства из нас «настоящие духи» ассоциируются­, конечно, с Францией.

Французский — официальный язык парфюмерии. Любой флакон на вашей полке, из какой бы страны он ни приехал, грассирует всевозможными eau de parfum, extrait и eau legère. И даже слово «грассировать» созвучно французскому Грассу — «мировой столице парфюмерии», как любят писать в плохих пресс-релизах. Но действительно ли Грасс — парфюмерная столица, а «настоящие» духи — французские по умолчанию?

Известный французский парфюм - Chanel №5. ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Откуда ветер (парфюмерный) дует?

Одна из самых важных тенденций в современной парфюмерии, чей облик меняется прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, — децентрализация. Сегодня духи производят на всех континентах, кроме Антарктиды. И стран, участвующих в мировом парфюмерном процессе, с каждым годом все больше. Представление о том, что Франция (и в частности Грасс) — некий сырьевой рай, где распускаются самые волшебные цветы, тоже не вполне верно. Ту же майскую розу (стараниями маркетологов мы прочно связываем ее с французским югом) выращивают преимущественно в Марокко, а по нотам самых дорогих ароматов старейших французских парфюмерных Домов вполне можно изучать всемирную географию. Бесспорно, традиции важны — европейская­ парфюмерия действительно вышла из грасских кожевенных мастерских (c 2018 года местные производства находятся под защитой ЮНЕСКО). Но дают ли традиции эксклюзивное право делать духи только тем, кто родился на их родине?

«Прелесть и новизна современной независимой парфюмерии ­заключается в том, что люди, появившиеся на свет и получившие образование за пределами парфюмерного мира с его тремя столицами (Нью-Йорк, Париж, Грасс), теперь тоже могут делать духи — и привносить в эту область свежие идеи», — пишет в своем «Парфюмерном гиде 2018» критик Лука Турин. Он прав: вместе с новыми авторами — из обеих Америк­, стран Африки и Азии, Австралии — в индустрию пришли новые истории, легенды и душистые материалы.

Ароматы из Таиланда

Например, тайка Писсара Умавиджани, владелица Parfums Dusita, работает в рамках классических жанров, но заполняет знакомые парфюмерные контуры чем-то свежим и необычным. Попробуйте при случае ее Erawan, посвященный Айравате — индуистскому божеству, «царю всех слонов». Формально это фужерный аромат, на деле — экзотическая зарисовка на тему джунглей, сквозь которую проступают очертания европейских духов.