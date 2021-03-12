Забудьте про скинни: самые модные брюки этой весны
Что купить, чтобы быть в тренде в новом сезоне?
Что купить, чтобы быть в тренде в новом сезоне?
Этот предмет гардероба прочно завоевал почетное место в женском гардеробе: удобно, практично, тепло. Wday.ru разбирается с французским стилистом Эллой Маковей, какие брюки нужно срочно купить, а какие — отложить и забыть
Брюки-палаццо максимальной длины сегодня на пике популярности. Но это произошло не вдруг. Последние три года дизайнеры непременно включали длинные широкие брюки в свои коллекции. Так что у нас было время к ним присмотреться и привыкнуть. Теперь пора заняться практикой.
Однако тут есть нюанс. Важно, чтобы брюки были вам как будто немного велики и они словно спустились с талии на косточки бедер. Важно создать ощущение элегантной небрежности. Не хотите «занижать»? Тогда носите ремень. Широкий, 5-6 см, и на талии.
Именно в возможности двойной посадки — на талии и на бедрах — основное отличие новых брюк.
Этот вариант и дают широкие, не облегающие фигуру брюки. Если сравнить их с брюками из нулевых, мы увидим, как «старые» слишком облегали бедра и ягодицы. Сегодня это считается устаревшим фасоном.
Спортивные брюки
Коронавирус сделал свое дело, поэтому мы все переоделись в просторные практичные штаны. Дизайнеры тут же почувствовали нагрянувшие изменения и сделали прямые свободные брюки, вдохновленные стилем конца 1990-х годов, абсолютным маст-хэвом весеннего сезона.