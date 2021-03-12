Пт, 12.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Забудьте про скинни: самые модные брюки этой весны

Самые модные брюки сезона. Иллюстративное фото ФОТО: Mango

Что купить, чтобы быть в тренде в новом сезоне?

Этот предмет гардероба прочно завоевал почетное место в женском гардеробе: удобно, практично, тепло. Wday.ru разбирается с французским стилистом Эллой Маковей, какие брюки нужно срочно купить, а какие — отложить и забыть

Брюки-палаццо максимальной длины сегодня на пике популярности. Но это произошло не вдруг. Последние три года дизайнеры непременно включали длинные широкие брюки в свои коллекции. Так что у нас было время к ним присмотреться и привыкнуть. Теперь пора заняться практикой.

Бояться нечего: подметать тротуары сегодня не обязательно. Мы живем в эпоху здравого смысла и осознанного потребления. Просто корректируем длину брюк под ту обувь, с которой носим, чтобы длина скрывала каблук. Не должно возникать ощущение, что на ткани экономили или вы носите брюки, из которых выросли.
Палаццо могут быть со стрелками, что придает образу особый шик. Вообще, модель брюк палаццо напоминает нам о кинодивах золотой эпохи Голливуда. Брюки «а-ля Марлен Дитрих» — именно так называли эту модель в свое время. 
 
 
И еще: палаццо — та модель, которая шикарно смотрится на женщинах элегантного возраста. Респектабельность — именно то, чего так не хватало узким скинни.
 
Брюки с заниженной посадкой
 

Однако тут есть нюанс. Важно, чтобы брюки были вам как будто немного велики и они словно спустились с талии на косточки бедер. Важно создать ощущение элегантной небрежности. Не хотите «занижать»? Тогда носите ремень. Широкий, 5-6 см, и на талии. 

 

Именно в возможности двойной посадки — на талии и на бедрах — основное отличие новых брюк.

Этот вариант и дают широкие, не облегающие фигуру брюки. Если сравнить их с брюками из нулевых, мы увидим, как «старые» слишком облегали бедра и ягодицы. Сегодня это считается устаревшим фасоном. 

Спортивные брюки

 

Коронавирус сделал свое дело, поэтому мы все переоделись в просторные практичные штаны. Дизайнеры тут же почувствовали нагрянувшие изменения и сделали прямые свободные брюки, вдохновленные стилем конца 1990-х годов, абсолютным маст-хэвом весеннего сезона. 


Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back