Забудьте про скинни: самые модные брюки этой весны

Брюки-палаццо максимальной длины сегодня на пике популярности. Но это произошло не вдруг. Последние три года дизайнеры непременно включали длинные широкие брюки в свои коллекции. Так что у нас было время к ним присмотреться и привыкнуть. Теперь пора заняться практикой.

Бояться нечего: подметать тротуары сегодня не обязательно. Мы живем в эпоху здравого смысла и осознанного потребления. Просто корректируем длину брюк под ту обувь, с которой носим, чтобы длина скрывала каблук. Не должно возникать ощущение, что на ткани экономили или вы носите брюки, из которых выросли.

Палаццо могут быть со стрелками, что придает образу особый шик. Вообще, модель брюк палаццо напоминает нам о кинодивах золотой эпохи Голливуда. Брюки «а-ля Марлен Дитрих» — именно так называли эту модель в свое время.