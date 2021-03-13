Три мужских знака Зодиака, способных превратить жизнь любой женщины в настоящий кошмар

Рак

Раки — слишком эмоциональные. Они чаще всего просто не знают, что делать с собой и своими эмоциями, которых у них так много, что с ними невозможно справиться, передает Mixnews.lv.

Если этот человек любит вас, то будет любить всю жизнь. Но если он раздумывает о том, хочет ли он быть с вами, достаточно ли вы для него хороши, лучше бегите. Потому что эта эмоциональная пытка может продолжаться очень долго, пока не истощит вас эмоционально до самого основания.

Козерог

Козероги стараются все держать под контролем, и когда что-то идет не так, как они планировали, или, не дай Бог, вы решите их бросить, они начинают создавать много шума и проблем.

С Козерогом очень непросто иметь дело, особенно если вы не согласны с его видением отношений. Он не изменится, и если не можете это принять, тихо, но уверенно покиньте этот корабль.

Телец

Еще один товарищ с рогами, который может попортить вам нервы. Тельцы могут быть довольно напористыми и требовательными, и, как и Козероги, не умеют принимать другую точку зрения.

Им легче оскорбить, чем сделать комплимент. А когда они в ударе и вовсе лучше спасаться бегством, в гневе они себя не контролируют. Поэтому если сомневаетесь, лучше оставьте Тельца бодаться с собственным отражением в зеркале, и идите другим путем.



