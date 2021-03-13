Как выглядит 31-летняя плюс-сайз модель и феминистка, зарабатывающая 140 тысяч долларов в год

Экзотическая красотка имеет кубинские и ямайские корни и уже более трех лет зарегистрирована на платформах для взрослых, где можно предоставлять видео и фото пикантного содержания за деньги, передает Lady.mail.ru.

Несмотря на неоднозначность своей профессии, девушка транслирует любовь к людям любого размера и считает подобные платформы хорошим способом показать, что красота бывает разной. Главной музой она считает самую известную модель с аппетитными формами Эшли Грэм. За год благодаря своей деятельности она получает в среднем около 140 тысяч долларов.

Шейла ратует за натуральность, однако не против обратиться к пластическим хирургам. Она призналась, что дважды вставляла силикон (куда именно, она не сообщает) и делала липосакцию. «Я считаю себя феминисткой и люблю вдохновлять женщин ценить себя. Мои подписчики также вдохновляют меня двигаться дальше и готовиться к тому, что все будет еще лучше», — откровенничает она в издании Dailystar.

Фонг умеет толкать речи о равенстве полов, но другие цели, возможно, не такие серьезные, у нее тоже имеются. Так, в прошлом году она надела бикини, общая ширина которого составляла 3 см. С помощью этого нехитрого изделия она надеялась попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого узкого в мире купального костюма.



