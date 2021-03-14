Вс, 14.03.2021
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Дерматолог из США: 10 правил, которые позволят сократить морщины

Дерматолог, иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Морщины могут быть естественной частью старения, но вы можете замедлить старение кожи, изменив свой образ жизни и окружающую среду, говорит эксперт по коже.

«Ежедневные занятия, такие как защита кожи от солнца и употребление здоровой пищи, могут иметь большое значение для предотвращения более быстрого старения кожи, чем следовало бы», - заявила дерматолог доктор Мишель Грин в выпуске новостей Американской академии дерматологии, пишет Medikforum.ru.

Вот несколько способов защитить свою кожу:

  • Наносите увлажняющий крем для лица каждый день с фактором защиты от солнца. Увлажняющие средства задерживают воду в коже, придавая ей более молодой вид. Подумайте об использовании увлажняющего крема, содержащего солнцезащитный фильтр, но помните, что солнцезащитный крем необходимо наносить повторно каждые два часа, когда вы находитесь на открытом воздухе.
  • Ограничьте умывание лица до двух раз в день и после потоотделения и используйте продукты по уходу за кожей с пометкой «гипоаллергенный», «без отдушек» или «некомедогенный».
  • Не трите кожу и не используйте средства по уходу за кожей, которые жалят или обжигают.
  • Избегайте повторяющихся движений лица, таких как прищуривание, хмурый взгляд или удерживание во рту соломинки или сигареты, которые со временем могут вызвать появление морщин.
  • Никогда не используйте солярии.
  • Не курите.
  • Пейте алкоголь в умеренных количествах.
  • Придерживайтесь здоровой, сбалансированной диеты с большим количеством свежих фруктов и овощей. Это может помочь предотвратить повреждение, ведущее к преждевременному старению кожи.
  • Регулярно делайте физические упражнения, чтобы улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему, что может придать коже более молодой вид.
  • Рассмотрите возможность использования крема с ретинолом, который является производным витамина А.
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