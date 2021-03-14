Дерматолог из США: 10 правил, которые позволят сократить морщины
Морщины могут быть естественной частью старения, но вы можете замедлить старение кожи, изменив свой образ жизни и окружающую среду, говорит эксперт по коже.
Морщины могут быть естественной частью старения, но вы можете замедлить старение кожи, изменив свой образ жизни и окружающую среду, говорит эксперт по коже.
«Ежедневные занятия, такие как защита кожи от солнца и употребление здоровой пищи, могут иметь большое значение для предотвращения более быстрого старения кожи, чем следовало бы», - заявила дерматолог доктор Мишель Грин в выпуске новостей Американской академии дерматологии, пишет Medikforum.ru.
Вот несколько способов защитить свою кожу: