Вт, 16.03.2021
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Раздеваемся красиво. Как вылезти из пуховика и сразу попасть в модные тренды весны-2021

Этой весной в моде мини. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Весенний гардероб можно не обновлять: рассказываем, какие тренды сохранились с прошлого года, а какие можно иметь в виду, но практиковать необязательно. Главное, чему научил модниц ковидный год — в вещах «на выход» может быть так же удобно, как в домашнем трикотаже, пишет fontanka.ru.

Донашиваем

1. Рубашка-пальто

В прошлом сезоне объемные фетровые рубашки в масс-маркете раскупали быстрее, чем их успевали выкладывать на полки. Уютные, мягкие, они в теплую погоду заменяют куртку или пальто и отлично комбинируются с другими вещами расслабленного стиля в многослойных образах.

Отличительная особенность таких рубашек — воротник-стойка, накладные карманы на груди, разрезы по бокам снизу. Стандартная длина — до середины бедра, но можно и ниже.

2. Трикотажная пара

Комплекты из топа с кардиганом тоже перекочевали в весенние тренды из прошлого года. Топ на тонких бретелях может быть укороченным и даже больше похожим на бралетт. Кардиган — объемный, достаточно крупной вязки, ни в коем случае не тонкий «в облипку». Топ и кардиган должны идеально совпадать по цвету, узору и вязке.

3. Кожаный жакет оверсайз в стиле 90-х

Порыться в маминой кладовке в поисках объемных кожаных пиджаков прямого кроя нам советовали еще в прошлом году. Тренд никуда не делся — модные инфлюенсеры продолжают его использовать в своих образах. Времена приталенных кожаных курточек до пояса, похоже, ушли надолго.

4. Бежевый тренчкот

Тренч — абсолютный маст-хэв весной. В этом году в тренде удлиненные модели нюдовых оттенков — песочного или бежевого. Тренч не должен облегать слишком сильно, желательно, чтобы под ним хватало пространства для маневров.

5. Брючный костюм

Сочетание пиджака оверсайз и широких брюк не сдает позиций. И в пир, и в мир, и в офис. Хорошо, если третьим номером идет жилетка, если дресс-код не диктует, ее можно носить как самостоятельный нижний слой, пренебрегая блузкой и прочими условностями.

Докупаем

1. Мини-юбка

Давно подмечено: чем тяжелее времена, тем короче юбки. После ковидного года, подкосившего продажи многих ретейлеров, в весенне-летних коллекциях-2021 многих именитых домов (Chanel, Miu Miu, Chloé) снова замелькали мини. Кому надоели уютные треники и оверсайз, появился повод посверкать коленками. Выбираем лаконичные модели без лишнего декора, верх не забываем уравновешивать вещами свободного кроя.

2. Объемные джинсы

Трендовые джинсы должны плотно прилегать к телу разве что в области талии. Идеальное попадание в тренд — свободное облегание и максимальная длина. Низ штанины — прямой, незауженный. Слоучи, похоже, всем уже надоели донельзя. У самых отчаянных модниц штанины буквально волочатся по земле. Но это, видимо, будет в ходу только в тех широтах, где тротуары моют с мылом.

3. Леггинсы

Не успели мы перекреститься после прихода и ухода велосипедок, как леггинсы вошли в чат. То, что не дозволено джинсам, теперь разрешается трикотажным штанишкам. Да, и с пиджаком тоже можно.

Кожаные легинсы — отдельный тренд.

Обычные леггинсы теперь не обязательно прятать под удлиненный верх. Белье под такой аутфит надо выбирать с особым тщанием, чтобы ненароком не продемонстрировать «верблюжью лапку».

Последний писк моды — леггинсы со штрипками. Они уже несколько лет подряд пытаются стать массовым трендом на волне весеннего обострения, но пока на это решаются только самые модные фэшн-инфлюенсеры. Некоторые даже натягивают штрипки прямо поверх туфель на шпильке. В таком виде удобно бегать по пересеченной местности — что бы ни случилось, обувка останется при вас.

4. Вязаная жилетка

Уже давно мелькает в модных образах, но маст-хэвом становится только сейчас. Когда в свитере уже жарко, а в одной блузке еще холодно, выручит именно она. Можно комбинировать даже с платьями, юбками и футболками. Многослойность, как и оверсайз, никуда от нас не уходит.

5. Платье с вырезом каре и объемными рукавами

Трендовые платья и блузки этой весной — с акцентом на плечи. Объемные рукава-фонарики и прямоугольный вырез — детали, которые отличают модное платье.

Имеем в виду

Актуальная деталь этой весной — бахрома, особенно вдоль рукава.

Прошлым летом модницы приматывали штанины к щиколоткам завязками от сандалий. Дизайнеры наконец-то пошли им навстречу и начали выпускать брюки с «штатными» завязками.

Этой весной в моду врывается обувь с квадратным мысом. Причем не просто прямоугольным, а именно широким. Чтобы сразу было ясно, что пара свежая, куплена в этом году.

Цвет наступающей весны, вы не поверите, зеленый. Правильный оттенок зеленого продемонстрировала Ирина Шейк на обложке Vogue. Трендовая вещь — зеленый пиджак. Да, как когда-то малиновый, только зеленый.

Но будьте осторожны: цвет пробуждающейся природы коварен. Чуть-чуть ошибешься с оттенком, и все, ты — королева хромакея. Елизавета II, например, регулярно на этом попадается. Самый яркий во всех смыслах случай был в 2016 году, когда ее величество отметили 90-летний юбилей выходом в свет в неоново-зеленом пальто и такой же шляпке. Юмористы от Twitter тут же взялись за дело.

В апреле 2020 Елизавета II снова появилась в эфире британского телевидения в зеленом.

Впрочем, для обычных гражданок зеленый может стать настоящим спасением от лишних трат. Захотела запостить образ в новом платье — просто поменяла зеленый на что-то новенькое.

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