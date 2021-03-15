Раздеваемся красиво. Как вылезти из пуховика и сразу попасть в модные тренды весны-2021

Донашиваем

1. Рубашка-пальто

В прошлом сезоне объемные фетровые рубашки в масс-маркете раскупали быстрее, чем их успевали выкладывать на полки. Уютные, мягкие, они в теплую погоду заменяют куртку или пальто и отлично комбинируются с другими вещами расслабленного стиля в многослойных образах.

Отличительная особенность таких рубашек — воротник-стойка, накладные карманы на груди, разрезы по бокам снизу. Стандартная длина — до середины бедра, но можно и ниже.

2. Трикотажная пара

Комплекты из топа с кардиганом тоже перекочевали в весенние тренды из прошлого года. Топ на тонких бретелях может быть укороченным и даже больше похожим на бралетт. Кардиган — объемный, достаточно крупной вязки, ни в коем случае не тонкий «в облипку». Топ и кардиган должны идеально совпадать по цвету, узору и вязке.

3. Кожаный жакет оверсайз в стиле 90-х

Порыться в маминой кладовке в поисках объемных кожаных пиджаков прямого кроя нам советовали еще в прошлом году. Тренд никуда не делся — модные инфлюенсеры продолжают его использовать в своих образах. Времена приталенных кожаных курточек до пояса, похоже, ушли надолго.

4. Бежевый тренчкот

Тренч — абсолютный маст-хэв весной. В этом году в тренде удлиненные модели нюдовых оттенков — песочного или бежевого. Тренч не должен облегать слишком сильно, желательно, чтобы под ним хватало пространства для маневров.

5. Брючный костюм

Сочетание пиджака оверсайз и широких брюк не сдает позиций. И в пир, и в мир, и в офис. Хорошо, если третьим номером идет жилетка, если дресс-код не диктует, ее можно носить как самостоятельный нижний слой, пренебрегая блузкой и прочими условностями.

Докупаем

1. Мини-юбка

Давно подмечено: чем тяжелее времена, тем короче юбки. После ковидного года, подкосившего продажи многих ретейлеров, в весенне-летних коллекциях-2021 многих именитых домов (Chanel, Miu Miu, Chloé) снова замелькали мини. Кому надоели уютные треники и оверсайз, появился повод посверкать коленками. Выбираем лаконичные модели без лишнего декора, верх не забываем уравновешивать вещами свободного кроя.

2. Объемные джинсы

Трендовые джинсы должны плотно прилегать к телу разве что в области талии. Идеальное попадание в тренд — свободное облегание и максимальная длина. Низ штанины — прямой, незауженный. Слоучи, похоже, всем уже надоели донельзя. У самых отчаянных модниц штанины буквально волочатся по земле. Но это, видимо, будет в ходу только в тех широтах, где тротуары моют с мылом.

3. Леггинсы

Не успели мы перекреститься после прихода и ухода велосипедок, как леггинсы вошли в чат. То, что не дозволено джинсам, теперь разрешается трикотажным штанишкам. Да, и с пиджаком тоже можно.

Кожаные легинсы — отдельный тренд.