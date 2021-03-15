Похудела донельзя: Любовь Успенская рассказала о своей чудо-диете

Кажется, такой стройной и подтянутой она не была даже в молодости. Как оказалось, секрет – в специальном питании. Об этом сама Любовь Залмановна рассказала Sobesednik.ru.

Последние фотографии Успенской поражают воображение: стройная, подтянутая, сексуальная. «Похудела донельзя», – пишут ей фанаты. Но своим внешним видом звезда гордится. «Только не подумайте, что я истязаю себя диетами, – говорит певица. – Ем много, но часто и маленькими порциями». Артистка признается: она исключила из рациона все жирное и вредное. В ресторанах старается не питаться: предпочитает домашнюю еду.

«По утрам у меня обязательно блинчики с творогом, – рассказывает артистка. – Днем позволяю себе салаты, в том числе и с курицей. Сейчас еду на съемку, взяла с собой кусочки курочки и нарезанное авокадо. Когда приеду домой, будет ужин. У меня, как правило, по вечерам – яичница из перепелиных яиц. Они полезные и мне нравятся. Вот и вся моя диета».