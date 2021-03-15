Вт, 16.03.2021
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Как быстро убрать следы от страстных поцелуев с помощью одной кухонной утвари и без тонны тональника

Страстные поцелуи иногда приводят к засосам. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Необычный способ придумала девушка, которая постоянно мучалась от засосов своего парня, пишет Лайф.

Пользовательница TikTok под ником mads.larocque поделилась невероятным лайфхаком, как замаскировать следы от страстных поцелуев. В вирусном видео девушка пожаловалась, что не хочет смущать окружающих большим засосом на шее, который сделал ее парень. И тогда на помощь пришел металлический венчик, которым она тщательно помассировала покрасневшую кожу.

«Хотите знать, что я сделала? Взяла металлический венчик и взбила кожу, как воскресный омлет. Продолжайте взбивать ее в течение пяти минут. Вот и весь секрет», - говорит mads.larocque.

@mads.larocque

Guys I am so happy rn! Lifesaver!! ##fyp ##foryou ##hickeyremoval ##remedy

♬ original sound - Madissonlarocque

Совету девушки решил последовать другой тиктокер под ником spenсewuah, который лишь доказал, что лайфхак действительно работает.

И тогда только ленивый не повторил то же самое со своими следами от поцелуев. Издание Buzzfeed обратилось по этому поводу к доктору Вики Чан, чтобы она поделилась мнением о безопасности и эффективности металлического венчика.

Фото © TikTok / mads.larocque

Фото © TikTok / mads.larocque

«Засос — это, своего рода, синяк с застывшей кровью под кожей. Поэтому, взбивая его, вы помогаете этой крови рассосаться. Полностью пятно не исчезнет, но станет менее заметным», - считает Вики Чан.
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