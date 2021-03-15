Как быстро убрать следы от страстных поцелуев с помощью одной кухонной утвари и без тонны тональника
Необычный способ придумала девушка, которая постоянно мучалась от засосов своего парня, пишет Лайф.
Необычный способ придумала девушка, которая постоянно мучалась от засосов своего парня, пишет Лайф.
Пользовательница TikTok под ником mads.larocque поделилась невероятным лайфхаком, как замаскировать следы от страстных поцелуев. В вирусном видео девушка пожаловалась, что не хочет смущать окружающих большим засосом на шее, который сделал ее парень. И тогда на помощь пришел металлический венчик, которым она тщательно помассировала покрасневшую кожу.
«Хотите знать, что я сделала? Взяла металлический венчик и взбила кожу, как воскресный омлет. Продолжайте взбивать ее в течение пяти минут. Вот и весь секрет», - говорит mads.larocque.
@mads.larocque
Guys I am so happy rn! Lifesaver!! ##fyp ##foryou ##hickeyremoval ##remedy♬ original sound - Madissonlarocque
Совету девушки решил последовать другой тиктокер под ником spenсewuah, который лишь доказал, что лайфхак действительно работает.
И тогда только ленивый не повторил то же самое со своими следами от поцелуев. Издание Buzzfeed обратилось по этому поводу к доктору Вики Чан, чтобы она поделилась мнением о безопасности и эффективности металлического венчика.