Уход за волосами дома: правила, ошибки и густые перспективы

Правило: мыть два раза

Нет, не в неделю. Если вы понимаете, что волосы сильно загрязнились или накануне вы использовали очень много укладочных средств, промывайте волосы шампунем два раза. Первый подход смоет непосредственно лак или гель, второй поможет очистить кожу головы. Не бойтесь — частое использование шампуня не вредит волосам, если у вас хорошее средство.

Ошибка: нанесение шампуня по всей длине

Если по длине волос нет остатков укладочных средств, наносите шампунь только на корни волос и кожу головы. Пенки, смывающейся с водой достаточно, чтобы очистить пыль, осевшую по длине. Такой подход бережет кончики от пересушивания и сечения.

Правило: кондиционер на влажные волосы

Именно на влажные, а не на мокрые. Если во время нанесения с волос капает вода — от бальзама не будет никакой пользы — он просто смоется. То же самое касается масок. Кондиционеры, бальзамы и маски должны напитать волосы, проникая в их структуру. Всегда подсушивайте волосы полотенцем перед их нанесением.

Ошибка: кондиционер на корни волос

Как бы не хотелось сделать волосы шелковистыми по всей длине, не наносите бальзам на корни — только на нижнюю треть волос. Иначе вы рискуете лишиться объема и получить эффект грязных волос. К тому же, кондиционер закупоривает поры, если попадает на кожу и может привести к раздражению и зуду.

Правило: ополаскивать в прохладной воде

Теплая вода и шампуни раскрываю чешуйки волос, чтобы смыть из них пыль и загрязнения. Эти чешуйки нужно обязательно закрывать холодной водой. Действия следующие: наносим кондиционер или бальзам на влажные волосы, держим 10 минут и споласкиваем прохладной водой (особенно кончики!).

Ошибка: мытье в горячей воде

Горячая вода лишает волосы блеска, к тому же, под воздействием высоких температур активизируется работа сальных желез — причина быстрого загрязнения волос. Мойте волосы чуть теплой водой. Как понять, что вода слишком горячая? От нее идет пар.

Правило: спать с косичкой

Пока мы ерзаем ночью по подушке, волосы травмируются — в этом убеждены многие стилисты. Заплетайте волосы на ночь в слабую косичку, чтобы было меньше контакта. А лучше, обзаведитесь шелковой наволочкой, которая не травмирует волоски — must have для обладательниц коротких волос, которые не могут заплести пряди.

Ошибка: слишком тугие прически

Не носите прически, которые слишком тянут корни волос каждый день. Во-первых, волосы растягиваются и становятся тоньше, во-вторых, это ослабляет корни и травмирует луковицы. Кровь в коже головы должна нормально циркулировать — это залог густых и здоровых волос.

Правило: прячьте волосы от жары

...будь то баня или жаркий пляж. На жаре влага из волос испаряется очень быстро и волосы становятся сухими. Так и быть, распустите волосы для парочки фотографий на море, а после сразилось спрячьте под панаму. В парной правило то же самое — обязательно надевайте специальную шапочку.

Ошибка: не носить шапку

Перепады температуры провоцируют спазм сосудов кожи головы, за счет чего нарушается питание фолликулов. В результате волосы теряют блеск, эластичность и начинают обламываться. Так что, не забывайте про шапку или хотя бы капюшон в холодное время года.

Правило: силиконовые расчески

Покупайте расчески с мягкими щетинками: силикон, натуральный ворс или пластик. Железо и дерево наносят волосам микротравмы и уже через месяц использования могут привести к сечению по всей длине. Не экономьте на расческе -это то, чем вы пользуетесь каждый день!

Ошибка: жесткие аксессуары