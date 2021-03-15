Самое полезное время: утренние привычки, которые ускоряют уход веса

Похудение — часто непростой процесс. Но что, если тебе не нужно худеть сильно, а достаточно сбросить всего несколько лишних наеденных за зиму кило. Для этого вовсе не обязательно пересматривать все питание и вообще образ жизни. Достаточно ввести в свой день, вернее, в свое утро, 10 полезных привычек.

Ешь на завтрак больше белка

Завтрак задает курс на весь день. Именно он определяет, будешь ли ты чувствовать себя сытой как можно дольше или потянешься за перекусом еще до обеда. Завтрак с высоким содержанием белка может помочь уменьшить тягу к еде и похудеть. Белок снижает уровень гормона голода грелина, который отвечает за повышение аппетита — ты точно долго не захочешь есть.

Включи в завтрак такие источники белка как греческий йогурт, творог, орехи. Пей много воды

Простой способ ускорить уход веса — начинать утро с одного-двух стаканов воды. Она помогает увеличить расход энергии и количество калорий, сжигаемых организмом, ускоряя метаболизм в среднем на 30%.

Согласно исследованиям, женщины с лишним весом, которые увеличили употребление воды, в течение года потеряли на 2 кг больше, даже не внося никаких изменений в питание или физическую активность.

К тому же, вода снижает аппетит.

Побудь немного на солнце

Утром открой шторы и впусти солнце в комнату или побудь чуть дольше на улице, чем обычно. Исследования показывают, что воздействие даже умеренного солнечного света может оказывать влияние на вес, подавляя его увеличение.

Солнце — источник витамина D, а его нормальное количество способствует предотвращению увеличения веса и помогает легче худеть.