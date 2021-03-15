Самое полезное время: утренние привычки, которые ускоряют уход веса
Чтобы сбросить вес, не обязательно полностью менять образ жизни. Начинай свой день с несложных привычек, и лишние кило сами уйдут (и не вернутся), советует «Лиза».
Чтобы сбросить вес, не обязательно полностью менять образ жизни. Начинай свой день с несложных привычек, и лишние кило сами уйдут (и не вернутся), советует «Лиза».
Похудение — часто непростой процесс. Но что, если тебе не нужно худеть сильно, а достаточно сбросить всего несколько лишних
наеденных за зиму кило. Для этого вовсе не обязательно пересматривать все питание и вообще образ жизни. Достаточно ввести в свой день, вернее, в свое утро, 10 полезных привычек.
Ешь на завтрак больше белка
Завтрак задает курс на весь день. Именно он определяет, будешь ли ты чувствовать себя сытой как можно дольше или потянешься за перекусом еще до обеда. Завтрак с высоким содержанием белка может помочь уменьшить тягу к еде и похудеть.
Простой способ ускорить уход веса — начинать утро с одного-двух стаканов воды. Она помогает увеличить расход энергии и количество калорий, сжигаемых организмом, ускоряя метаболизм в среднем на 30%.
Согласно исследованиям, женщины с лишним весом, которые увеличили употребление воды, в течение года потеряли на 2 кг больше, даже не внося никаких изменений в питание или физическую активность.
К тому же, вода снижает аппетит.
Побудь немного на солнце
Утром открой шторы и впусти солнце в комнату или побудь чуть дольше на улице, чем обычно. Исследования показывают, что воздействие даже умеренного солнечного света может оказывать влияние на вес, подавляя его увеличение.
Физические упражнения, выполненные именно утром, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение всего дня. А ведь его низкий уровень способствует резкому возникновению чувства голода. Особенно полезны утренние зарядки диабетикам.
Не обязательно выполнять целый комплекс — одного-двух упражнений вполне достаточно. Некоторые можно делать, даже не вставая с кровати. Все пойдет на пользу.
Планируй свой обед
На самом деле это можно делать даже накануне вечером. И лучше всего не просто подумать, что ты завтра съешь, а приготовить обед самой и упаковать его. Так ты и освободишь время утром, и поможешь себе похудеть.
Ученые утверждают, что те, кто обедает домашней едой 5 раз в неделю, имеют на 28% меньше шансов сильно поправиться, чем те, кто ест ее меньше 3 раз в неделю.
Позволь себе поспать подольше
Лучше, конечно, ложиться пораньше, но можно и поставить будильник на чуть более позднее время. Это поможет не только выспаться, но и похудеть. Недостаток сна усиливает аппетит и особенно повышает тягу к высококалорийным и углеводным продуктам. Те, кто спит 4-6 часов, употребляют в среднем на 560 ккал больше, чем те, кто спит положенные 8 часов.
Оставь машину
Использование общественного транспорта, езда на велосипеде и, конечно, ходьба способствуют похудению гораздо больше, чем автомобиль. Согласно данным ученых, водители набирают в весе сильнее.