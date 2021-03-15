Как вернуть мужа: способ, который работает

Для того, чтобы поменять отражение, нужно поменять себя. А наш уходящий вдаль муж — наше зеркало. Соответственно, чтобы поменять мужа — надо поменять себя. И тогда наше отражение в зеркале — наш муж — поменяется автоматически. Как по мановению волшебной палочки. И часто очень неожиданно для нас...

Определи, что для тебя наиболее болезненно. .. Он тебя обманывает? Отлично! Вместо того, чтобы рассуждать, как он так может и какой он негодяй, задай вопрос себе — а где я обманываю сама себя? Перестань это делать, и отражение тут же изменится. Ты станешь искренне проживать свои чувства, не обманывая себя, и твой муж будет проявлять искренность по отношению к тебе!

Он ушел, потому что ты стала ему не интересна? Супер! А ты вообще самой собой давно интересовалась? Давно задавала себе вопрос — а чего прямо сейчас хочу именно я? И что я вообще люблю? Или тебя заботят только интересы твоего мужа и детей? А на свои ты давно забила! Так если внутри тебя нет интереса к самой себе, то ему, как твоему зеркалу, и отражать-то получается нечего... Вот он и уходит, потому что не интересно. Начнешь интересоваться собой, и он начнет тебе это отражать, интересуясь тобой!

Уходя, он сказал тебе, что он тебя больше не любит? Великолепно! Это всего лишь значит, что в отражении не хватает любви к себе! Да! Твоей Любви К Самой Себе! Без всяких там самобичеваний в стиле «я — плохая мать», «неудачница», «и вообще толстая и некрасивая!» Той самой любви, где СНАЧАЛА Я, а потом уже муж и дети! И как только вот это право любить себя без всяких оговорок ты себе вернешь, и любовь твоего мужа к тебе вдруг вспыхнет с новой силой, отражая ее в своем зеркале...