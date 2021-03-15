Как вернуть мужа: способ, который работает
Уход любимого человека — всегда больно. Нужно ли мечтать о его возвращении? И что делать, чтобы он захотел вернуться сам? Перед тобой — экспертная точка зрения, пишет «Лиза».
Уход любимого человека — всегда больно. Нужно ли мечтать о его возвращении? И что делать, чтобы он захотел вернуться сам? Перед тобой — экспертная точка зрения, пишет «Лиза».
100% работающий ритуал на возвращение мужа в семью. Ритуал, который ты больше нигде не увидишь. Берем две сырые картофелины, красную нить, горсть земли рядом с загсом, три цветка ромашки. Складываем все в пакет. Выходим на улицу.... И выбрасываем это все в мусорку! Вместе с пакетом выбрасываем мысль, что мы можем влиять на волю других людей.
А нужно ли возвращать
Конечно,
Ты спросишь — что же делать? Если он решил уйти, то это все, конец? Никак не вернуть? Смириться?
Честно говоря, один способ все-таки есть! И он абсолютно экологичен для обеих сторон.
Для того, чтобы поменять отражение, нужно поменять себя. А наш уходящий вдаль муж — наше зеркало. Соответственно, чтобы поменять мужа — надо поменять себя. И тогда наше отражение в зеркале — наш муж — поменяется автоматически. Как по мановению волшебной палочки. И часто очень неожиданно для нас...
Он ушел, потому что ты стала ему не интересна? Супер! А ты вообще самой собой давно интересовалась? Давно задавала себе вопрос — а чего прямо сейчас хочу именно я? И что я вообще люблю? Или тебя заботят только интересы твоего мужа и детей? А на свои ты давно забила! Так если внутри тебя нет интереса к самой себе, то ему, как твоему зеркалу, и отражать-то получается нечего... Вот он и уходит, потому что не интересно.
Уходя, он сказал тебе, что он тебя больше не любит? Великолепно! Это всего лишь значит, что в отражении не хватает любви к себе! Да! Твоей Любви К Самой Себе! Без всяких там самобичеваний в стиле «я — плохая мать», «неудачница», «и вообще толстая и некрасивая!» Той самой любви, где СНАЧАЛА Я, а потом уже муж и дети! И как только вот это право любить себя без всяких оговорок ты себе вернешь, и любовь твоего мужа к тебе вдруг вспыхнет с новой силой, отражая ее в своем зеркале...
И так с любой причиной вашего расставания можно порассуждать. Только