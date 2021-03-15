Вт, 16.03.2021
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Как вернуть мужа: способ, который работает

Жена радуется возвращению мужа. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Уход любимого человека — всегда больно. Нужно ли мечтать о его возвращении? И что делать, чтобы он захотел вернуться сам? Перед тобой — экспертная точка зрения, пишет «Лиза».

100% работающий ритуал на возвращение мужа в семью. Ритуал, который ты больше нигде не увидишь. Берем две сырые картофелины, красную нить, горсть земли рядом с загсом, три цветка ромашки. Складываем все в пакет. Выходим на улицу.... И выбрасываем это все в мусорку! Вместе с пакетом выбрасываем мысль, что мы можем влиять на волю других людей.

А нужно ли возвращать

Конечно, можно понять отчаявшуюся женщину, от которой ушел муж и она осталась одна с ребенком на руках, а то и не с одним... И она готова на все, чтобы вернуть привычный уклад своей жизни. И эта самая женщина идет разбираться с той, к которой ушел муж, идет к гадалкам и экстрасенсам, чтобы приворожить и отворожить, идет в различные эзотерические учения, которые обещают мгновенный результат.... И иногда даже это все работает, но как правило ничего хорошего из этого не получается, и возвращенный муж уже не тот, и отношения как-то не клеятся... Почему? Все просто! Влиять на волю другого человека не только неэтично, но и опасно.

Дело в том, что другой человек, на волю которого мы влияем различными практиками, это обязательно чувствует и, естественно, этому сопротивляется. Но не осознанно, а подсознательно. Он может даже сам не понимать почему, но ему хочется меньше с нами общаться, он как бы отдаляется и начинает испытывать к нам отрицательные чувства и эмоции. В итоге — отношения еще больше испорчены, цель не достигнута, все несчастны!
 
Что делать, если все-таки нужно

Ты спросишь — что же делать? Если он решил уйти, то это все, конец? Никак не вернуть? Смириться?

Честно говоря, один способ все-таки есть! И он абсолютно экологичен для обеих сторон.

Дело в том, что все люди, которые встречаются нам на пути, а в особенности, близкие нам люди — это наши зеркала. Согласно эзотерике, мы приходим в этот мир, чтобы расти и развиваться, и окружающие нас люди всего лишь отражают нам наши собственные качества, для того, чтобы мы их в себе смогли обнаружить и изменить. С точки зрения психологии, мы видим и реагируем (раздражаемся и восхищаемся) в других людях лишь на то, что есть в нас самих. Это избирательность нашего внимания и Психологическая проекция — известный механизм самозащиты. Он вызывает проецирование наших собственных неуверенностей, изъянов и недостатков на других. Когда мы строго судим кого-то другого за то, что он груб, эгоистичен или глуп, в каком-то смысле мы делаем это для того, чтобы избежать противостояния этим характеристикам в нас самих. Таков закон нашей психики.

Проблема отношений в том, что мы пытаемся менять другого человека, подтянуть его под наши ожидания. Это как если бы мы красили губы нашему отражению в зеркале. Но ведь это глупо, правда? Если мы хотим увидеть себя в зеркале накрашенной, мы должны красить губы себе, и тогда в отражении мы будем видеть себя с накрашенными губами. А если мы будем водить помадой по своему отражению в зеркале, мы только лишь его запачкаем, не получив нужного результата.

Для того, чтобы поменять отражение, нужно поменять себя. А наш уходящий вдаль муж — наше зеркало. Соответственно, чтобы поменять мужа — надо поменять себя. И тогда наше отражение в зеркале — наш муж — поменяется автоматически. Как по мановению волшебной палочки. И часто очень неожиданно для нас...

Определи, что для тебя наиболее болезненно... Он тебя обманывает? Отлично! Вместо того, чтобы рассуждать, как он так может и какой он негодяй, задай вопрос себе — а где я обманываю сама себя? Перестань это делать, и отражение тут же изменится. Ты станешь искренне проживать свои чувства, не обманывая себя, и твой муж будет проявлять искренность по отношению к тебе!

Он ушел, потому что ты стала ему не интересна? Супер! А ты вообще самой собой давно интересовалась? Давно задавала себе вопрос — а чего прямо сейчас хочу именно я? И что я вообще люблю? Или тебя заботят только интересы твоего мужа и детей? А на свои ты давно забила! Так если внутри тебя нет интереса к самой себе, то ему, как твоему зеркалу, и отражать-то получается нечего... Вот он и уходит, потому что не интересно. Начнешь интересоваться собой, и он начнет тебе это отражать, интересуясь тобой!

Уходя, он сказал тебе, что он тебя больше не любит? Великолепно! Это всего лишь значит, что в отражении не хватает любви к себе! Да! Твоей Любви К Самой Себе! Без всяких там самобичеваний в стиле «я — плохая мать», «неудачница», «и вообще толстая и некрасивая!» Той самой любви, где СНАЧАЛА Я, а потом уже муж и дети! И как только вот это право любить себя без всяких оговорок ты себе вернешь, и любовь твоего мужа к тебе вдруг вспыхнет с новой силой, отражая ее в своем зеркале...

И так с любой причиной вашего расставания можно порассуждать. Только ищи не проявление, а скорее, отсутствие этого качества — внутри себя, а не по отношению к другим людям. И меняйся! Расти! И развивайся! А когда внутри себя ты станешь целостной, гармоничной и счастливой, то и бывший муж прибежит обратно, потому что от гармонии и счастья еще никто не убегал.... А там уже тебе решать — принимать его или нет... Потому что тогда ты точно станешь достойна большего! Ведь ты будешь уже новой и совершенно другой...

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