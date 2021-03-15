Горько! ТОП-5 знаков Зодиака, представительницы которых выйдут замуж до конца года

Стало известно, представительницы каких знаков зодиака могут отправиться к алтарю в 2021 году. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Овны

Представительницы этого знака могут в 2021-м встретить свою судьбу. Избранники женщин-Овнов не смогут устоять перед чуткостью и добротой своих половинок. По словам таролога, уверенность дам, рожденных под этим знаком, будет только расти. Главное — не стесняться выражать свои чувства и эмоции.

Раки

До конца этого года у девушек-Раков неоднократно будут возникать различные возможности наладить взаимоотношения с окружающими и завести новые знакомства. Они будут излучать положительную энергию. По словам парапсихолога, мужчины начнут замечать открытость и коммуникабельность Раков. Дамам, страстно желающим выйти замуж, не стоит бояться сделать первый шаг.

Львы

Львов в этом году ждут яркие любовные переживания. Звезды обещают дамам, рожденным под этим знаком, много интересных свиданий и страстных ночей, которые могут привести к серьезным отношениям. Представительницы этого знака, которые уже обрели свою вторую половинку, почувствуют, что готовы перевести отношения на новую ступень.

Скорпионы

Одиноким Скорпионам, которые жаждут истинных чувств, звезды предвещают появление настоящей любви только в ноябре. Все остальные месяцы можно потратить на мимолетные связи и яркие впечатления.

Водолеи