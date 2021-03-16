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Письмо читательницы: меня домогается тренер дочки

Красивая женщина, снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

После нешуточного секс-скандала, который разразился на прошлой неделе в эстонском футболе, следующее письмо покажется очень актуальным, но здесь крик души матери ребенка, которая, кстати, в счастливом браке. Женщине уже 37, у нее двое детей, муж. Но и она успела вляпаться... 

«Я хочу с вами поделиться ситуацией, которая сейчас происходит в моей жизни. Есть муж, который, в основном, хороший человек, но бывает по-всякому. В браке уже 15 лет, двое детей 5 и 2 года, и тут на горизонте появляется он, тренер моего ребенка, красивый, здоровенный и самое главное – молодой, на 10 лет моложе меня... (сразу оговорюсь, что я тоже хорошо выгляжу, себя не запускала, мне даже алкоголь без паспорта не продают). Он сразу стал оказывать знаки внимания, подписался в Instagram на меня, стал постоянно присылать реакции на Storys, расспрашивать, как ребенок, как я, вроде бы ничего необычного, но это же тренер моего ребенка... Я перестала водить чадо к нему на тренировки, чтобы лишний раз не пересекаться, теперь водит муж. Так он мне теперь пишет, почему я не прихожу, приглашает кофе попить!

Что хоть делать, перестать водить ребенка совсем? Удалить из соцсети? Я ему говорила уже, что у меня есть муж, и что он, если узнает, что он меня на кофе приглашал, оторвет мне голову, на что он ответил: «Давай я сам с ним поговорю». О чем он с ним поговорит, попросит разрешения со мной погулять? Что самое противное в сложившейся ситуации, он мне тоже нравится, мне нравится, что он оказывает эти знаки внимания. С мужем эта романтика уже подугасла, живем мы с ним уже больше как близкие родственники, вот мне и крышу сносит, гормоны, весна... А так хочется почувствовать себя молодой и желанной!» - рассказывает 37-летняя Виктория. 

Что советуют женщине эксперты? Давайте выслушаем мужское и женское мнение. 

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 Алена: 

Виктория, не советую пускаться в это романтическое приключение. Оно будет как паленое вино – быстрое скоротечное опьянение и много тяжелых часов похмелья. Тебе 37 лет, двое детей, муж, основная претензия к которому - «нет романтики». Ведь не сложно заметить, что он для тебя на многое готов – даже заменяет тебя в роли сопровождающего детей на занятия в спортивную секцию. Другой бы сказал: «С чего это вдруг? Я работаю, ты дома сидишь». И вот в такой вполне благополучной ситуации рушить отношения можно только по большой любви. Когда понимаешь, что всю жизнь ждала, и все такое. А изменить мужу с молоденьким тренером от скуки – прости, но это пошлость и откровенная глупость. И прежде, чем отправиться в это приключение на пятую точку, задай себе вопрос: «Что потом?» Измена – не пятно на блузке, не выстирать, не вывести. Это уже навсегда. И это то, что будет жрать тебя изнутри долго и довольно эффективно. Ведь мы же понимаем, что парню от тебя ничего большого и светлого не надо? Это такое поведение-клише – ухаживания за состоятельной клиенткой. Его это ни к чему не обязывает, зато можно от души позабавиться. В том числе, кстати, и твоим ответам. Ты хоть понимаешь, что сигнализируют твои ответы ему? Ты ведешь себя как школьница, которой бойфренд предлагает получить первый сексуальный опыт, а она отвечает: «Если папа узнает, он мне голову открутит». То есть, полностью снимаешь ответственность с себя за происходящее: это не ты против, это ты боишься, что узнают и накажут. Что это означает для парня? Можно продолжать добиваться – согласие есть, осталось побороть страх. А это уже вопрос времени.

Хочешь проверить? Скажи парню, что ты согласна, но при условии, что ты переезжаешь к нему с детьми. И озвучь сумму, которую ты ежемесячно тратишь на детей и на себя. Уточни, что это – твой с детьми прожиточный минимум, который твой воздыхатель должен будет обеспечивать вам, если он действительно серьезно намерен добиться развала твоей семьи. Скажи ему, что, воспринимаешь его ухаживания как предложение, ведь он понимает, что у тебя семья и дети, и раз он готов говорить о тебе с твоим мужем, значит, готов и на то, чтобы жениться на тебе и воспитывать твоих детей. Главное – говорить это уверенно и с серьезным лицом. Мол, зовешь на сеновал, – хорошо, приду, но с кузнецом.

А если коротко – к 37 годам жизнь уже должна была научить тебя не доверять беспринципным мужикам. У тебя семья и маленькие дети, вполне благополучные отношения с мужем и сложившаяся жизнь. Любой посторонний мужчина, зная все это, даже не станет смотреть на тебя как на объект охоты и домогательств. Для порядочного мужчины такая женщина – не сексуальный объект и не объект для флирта. Зная, что у нее есть дети и муж, он не будет подписываться на ее Instagram, лайкать фотки и слать «реакции». Потому что это банально может ее скомпрометировать. А порядочный мужчина не допустит подобного. Подумай об этом, когда захочется романтики на стороне с излишне настойчивым парнем.

P.S. Лично я попросила бы поменять детям тренера или перешла бы в другую секцию. Если парень такой беспринципный с тобой, может, у него еще какие-то увлечения есть? Маленькие девочки, например? А заигрывания с мамашкой – просто для отвода глаз? Гумберт Гумберт ведь и вовсе женился на маме Лолиты…

Сергей 

Виктория, лично я считаю, что каждый из нас волен портить собственную жизнь как ему угодно. Поэтому если тебе так хочется немного романтики, а потом кучу проблем, то почему бы и нет? А проблемы точно будут. Уж не знаю, насколько ты обеспечена, но даже если все нормально с работой и имеется отдельное от мужа жилье, то, просто поверь на слово, разборки с обманутым супругом, развод, раздел имущества, а потом жизнь одинокой матери – далеко не самое приятное в жизни. Особенно когда дети довольно маленькие. Но тебя ведь все это не останавливает, правда? Весна, понимаешь, гормоны. Кофе, опять же, со всеми вытекающими из красивого парня последствиями. Ясное дело, все это стоит последующих разборок и разрушенной семьи.

Что ж, каждому свое. Только раз уж между тобой и мужем все настолько плохо, что даже имея на руках малолетних детей ты готова залезть в кровать к другому мужчине, может быть, стоит задуматься о том, чтобы сначала все-таки разобраться с надоевшими отношениями и поставить в них точку? А уж потом пускаться во все тяжкие.

Только не надо делать возмущенное лицо и утверждать, что ты «только по кофейку». Нет, возможно, первая встреча тем и закончится, но не уверен. Гормоны же, тренер «здоровенный», а муж «бывает по-всякому». А спортсмену еще и много кофе вредно, придется переходить на другие напитки, весна, да и чисто спортивный интерес, а везде ли этот бугай такой большой? В общем, ты уже на все согласная и нужен только повод. В противном случае никаких заигрываний ты бы не допустила и сразу поставила товарища на место. Да тут вопросы не задавала бы. Так зачем плодить лишние сущности?

Разводись, начинай жить отдельно и развлекайся как сможешь. Так будет хотя бы честнее. Заодно и бойфренда своего проверишь на моральную устойчивость. Так и скажешь, мол, все, дорогой, я решилась, ухожу от мужа к тебе, говори адрес, куда детей и вещи привозить. Хотя, сильно подозреваю, что кофе у него после такого поворота сильно осядет или вообще растворится, но вдруг нет?

В общем, если иначе почувствовать себя молодой и желанной не получается, то лучше сначала разберись с имеющимся препятствием, а только потом бери следующее. Иначе крышу тебе может снести ороговевший муж, и весну с гормонами придется пережидать в помещении с кафельными стенами, а там кофе точно не дадут. Если же расставаться с благоверным пока желания нет, то очень советую-таки да, удалить «тренера» отовсюду и постараться в будущем не писать в соцсетях того, о чем можешь пожалеть. Уж не знаю, какие у вас в семье отношения, но представь, что этот парень сделает «скрин» вашей переписки и перешлет его мужу. Что будет? Ну, или для начала пришлет это все тебе и спросит стоит ли это отсылать твоему супругу? И если не стоит, то назови конкретную сумму насколько не стоит. Оно тебе надо? Может, все-таки, начать думать, прежде чем что-то писать или делать? Хотя, еще раз повторюсь, всякий человек волен портить личную жизнь, как ему захочется. Детей только жалко.

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