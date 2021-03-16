Письмо читательницы: меня домогается тренер дочки

Виктория, лично я считаю, что каждый из нас волен портить собственную жизнь как ему угодно. Поэтому если тебе так хочется немного романтики, а потом кучу проблем, то почему бы и нет? А проблемы точно будут. Уж не знаю, насколько ты обеспечена, но даже если все нормально с работой и имеется отдельное от мужа жилье, то, просто поверь на слово, разборки с обманутым супругом, развод, раздел имущества, а потом жизнь одинокой матери – далеко не самое приятное в жизни. Особенно когда дети довольно маленькие. Но тебя ведь все это не останавливает, правда? Весна, понимаешь, гормоны. Кофе, опять же, со всеми вытекающими из красивого парня последствиями. Ясное дело, все это стоит последующих разборок и разрушенной семьи.
Что ж, каждому свое. Только раз уж между тобой и мужем все настолько плохо, что даже имея на руках малолетних детей ты готова залезть в кровать к другому мужчине, может быть, стоит задуматься о том, чтобы сначала все-таки разобраться с надоевшими отношениями и поставить в них точку? А уж потом пускаться во все тяжкие.
Только не надо делать возмущенное лицо и утверждать, что ты «только по кофейку». Нет, возможно, первая встреча тем и закончится, но не уверен. Гормоны же, тренер «здоровенный», а муж «бывает по-всякому». А спортсмену еще и много кофе вредно, придется переходить на другие напитки, весна, да и чисто спортивный интерес, а везде ли этот бугай такой большой? В общем, ты уже на все согласная и нужен только повод. В противном случае никаких заигрываний ты бы не допустила и сразу поставила товарища на место. Да тут вопросы не задавала бы. Так зачем плодить лишние сущности?
Разводись, начинай жить отдельно и развлекайся как сможешь. Так будет хотя бы честнее. Заодно и бойфренда своего проверишь на моральную устойчивость. Так и скажешь, мол, все, дорогой, я решилась, ухожу от мужа к тебе, говори адрес, куда детей и вещи привозить. Хотя, сильно подозреваю, что кофе у него после такого поворота сильно осядет или вообще растворится, но вдруг нет?
В общем, если иначе почувствовать себя молодой и желанной не получается, то лучше сначала разберись с имеющимся препятствием, а только потом бери следующее. Иначе крышу тебе может снести ороговевший муж, и весну с гормонами придется пережидать в помещении с кафельными стенами, а там кофе точно не дадут. Если же расставаться с благоверным пока желания нет, то очень советую-таки да, удалить «тренера» отовсюду и постараться в будущем не писать в соцсетях того, о чем можешь пожалеть. Уж не знаю, какие у вас в семье отношения, но представь, что этот парень сделает «скрин» вашей переписки и перешлет его мужу. Что будет? Ну, или для начала пришлет это все тебе и спросит стоит ли это отсылать твоему супругу? И если не стоит, то назови конкретную сумму насколько не стоит. Оно тебе надо? Может, все-таки, начать думать, прежде чем что-то писать или делать? Хотя, еще раз повторюсь, всякий человек волен портить личную жизнь, как ему захочется. Детей только жалко.