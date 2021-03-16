Письмо читательницы: меня домогается тренер дочки

«Я хочу с вами поделиться ситуацией, которая сейчас происходит в моей жизни. Есть муж, который, в основном, хороший человек, но бывает по-всякому. В браке уже 15 лет, двое детей 5 и 2 года, и тут на горизонте появляется он, тренер моего ребенка, красивый, здоровенный и самое главное – молодой, на 10 лет моложе меня... (сразу оговорюсь, что я тоже хорошо выгляжу, себя не запускала, мне даже алкоголь без паспорта не продают). Он сразу стал оказывать знаки внимания, подписался в Instagram на меня, стал постоянно присылать реакции на Storys, расспрашивать, как ребенок, как я, вроде бы ничего необычного, но это же тренер моего ребенка... Я перестала водить чадо к нему на тренировки, чтобы лишний раз не пересекаться, теперь водит муж. Так он мне теперь пишет, почему я не прихожу, приглашает кофе попить!

Что хоть делать, перестать водить ребенка совсем? Удалить из соцсети? Я ему говорила уже, что у меня есть муж, и что он, если узнает, что он меня на кофе приглашал, оторвет мне голову, на что он ответил: «Давай я сам с ним поговорю». О чем он с ним поговорит, попросит разрешения со мной погулять? Что самое противное в сложившейся ситуации, он мне тоже нравится, мне нравится, что он оказывает эти знаки внимания. С мужем эта романтика уже подугасла, живем мы с ним уже больше как близкие родственники, вот мне и крышу сносит, гормоны, весна... А так хочется почувствовать себя молодой и желанной!» - рассказывает 37-летняя Виктория.

Алена:

Виктория, не советую пускаться в это романтическое приключение. Оно будет как паленое вино – быстрое скоротечное опьянение и много тяжелых часов похмелья. Тебе 37 лет, двое детей, муж, основная претензия к которому - «нет романтики». Ведь не сложно заметить, что он для тебя на многое готов – даже заменяет тебя в роли сопровождающего детей на занятия в спортивную секцию. Другой бы сказал: «С чего это вдруг? Я работаю, ты дома сидишь». И вот в такой вполне благополучной ситуации рушить отношения можно только по большой любви. Когда понимаешь, что всю жизнь ждала, и все такое. А изменить мужу с молоденьким тренером от скуки – прости, но это пошлость и откровенная глупость. И прежде, чем отправиться в это приключение на пятую точку, задай себе вопрос: «Что потом?» Измена – не пятно на блузке, не выстирать, не вывести. Это уже навсегда. И это то, что будет жрать тебя изнутри долго и довольно эффективно. Ведь мы же понимаем, что парню от тебя ничего большого и светлого не надо? Это такое поведение-клише – ухаживания за состоятельной клиенткой. Его это ни к чему не обязывает, зато можно от души позабавиться. В том числе, кстати, и твоим ответам. Ты хоть понимаешь, что сигнализируют твои ответы ему? Ты ведешь себя как школьница, которой бойфренд предлагает получить первый сексуальный опыт, а она отвечает: «Если папа узнает, он мне голову открутит». То есть, полностью снимаешь ответственность с себя за происходящее: это не ты против, это ты боишься, что узнают и накажут. Что это означает для парня? Можно продолжать добиваться – согласие есть, осталось побороть страх. А это уже вопрос времени.

Хочешь проверить? Скажи парню, что ты согласна, но при условии, что ты переезжаешь к нему с детьми. И озвучь сумму, которую ты ежемесячно тратишь на детей и на себя. Уточни, что это – твой с детьми прожиточный минимум, который твой воздыхатель должен будет обеспечивать вам, если он действительно серьезно намерен добиться развала твоей семьи. Скажи ему, что, воспринимаешь его ухаживания как предложение, ведь он понимает, что у тебя семья и дети, и раз он готов говорить о тебе с твоим мужем, значит, готов и на то, чтобы жениться на тебе и воспитывать твоих детей. Главное – говорить это уверенно и с серьезным лицом. Мол, зовешь на сеновал, – хорошо, приду, но с кузнецом.

А если коротко – к 37 годам жизнь уже должна была научить тебя не доверять беспринципным мужикам. У тебя семья и маленькие дети, вполне благополучные отношения с мужем и сложившаяся жизнь. Любой посторонний мужчина, зная все это, даже не станет смотреть на тебя как на объект охоты и домогательств. Для порядочного мужчины такая женщина – не сексуальный объект и не объект для флирта. Зная, что у нее есть дети и муж, он не будет подписываться на ее Instagram, лайкать фотки и слать «реакции». Потому что это банально может ее скомпрометировать. А порядочный мужчина не допустит подобного. Подумай об этом, когда захочется романтики на стороне с излишне настойчивым парнем.

P.S. Лично я попросила бы поменять детям тренера или перешла бы в другую секцию. Если парень такой беспринципный с тобой, может, у него еще какие-то увлечения есть? Маленькие девочки, например? А заигрывания с мамашкой – просто для отвода глаз? Гумберт Гумберт ведь и вовсе женился на маме Лолиты…