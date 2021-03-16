Весенняя уборка: топ-7 вещей гардероба, от которых ты должна избавиться немедленно

Мы выбрали 7 предметов гардероба, которые наверняка обитают у тебя дома, и с которыми пора безжалостно расстаться!

Вещи-клоны

Несколько одинаковых белых базовых футболок — это одно, а вот пять ситцевых платьев в мелкий цветочек — явный перебор. Причем наверняка носишь ты только одно из них, а остальные лишь занимают треть шкафа. Поэтому смело выбирай «фаворита», а от «клонов» просто избавься.

Обновки пятилетней давности

Это вещи, которые ты купила 5-10-15 лет назад и не надела с тех пор ни одного раза (не считая одной примерки дома перед зеркалом сразу после того самого шоппинга). Смирись, вероятность того, что ты внезапно начнешь носить эту одежду, отчаянно стремится к нулю. Так что ее также следует подвергнуть депортации из гардеробной.

Некрасивая одежда для дома

Какие еще вещи пора выбросить? Растянутая майка, на которой ты давно уже насчитала несколько мелких, но заметных дырочек, спортивные штаны в пятнах неизвестного происхождения или мохеровый халат, к которому явно приложила свои когти твоя любимая кошка. Эти вещи выглядят непрезентабельно, но они уютны, а ты, когда болеешь или просто чувствуешь себя разбитой после веселой вечеринки накануне, радостно запрыгиваешь в них словно в спасательный круг...

Нет, нет и нет! Немедленно выброси их в мусорный бак, выглядеть стильно дома можно и нужно. Достаточно посвятить пару часов изучению ассортимента самых бюджетных масс-маркет-брендов, чтобы обзавестись милыми, удобными и КРАСИВЫМИ вещами для дома.

Призраки модных провалов

С содроганием вспоминаешь, как в 2001 году пришла на выпускной в жутком платье из чего-то, напоминающего розовый полиэтилен, однако до сих пор так и не выбросила его, почему? Ответ на этот вопрос не знает никто, включая тебя саму. А ведь подобных этому платью вещей у каждой второй девушки наберется немало. Если ты уверена, что этот предмет гардероба не пригодится даже для тематической трэш-вечеринки с друзьями, срочно устраивай ему сеанс экзорцизма.

Одежда для «другой» тебя

Эти джинсы ты носила десять лет назад, когда была худее/полнее/ниже. Потом в твоей фигуре что-то поменялось, ты больше не можешь их носить, но они покорно переезжают с тобой на новые квартиры, а рука так и не поднимается выбросить откровенно ненужную вещь. А стоило бы!

Одежда, напоминающая о чем-то неприятном

В этом платье ты отправилась на вечеринку, где объект твоей страсти бросил тебя и на глазах у всех друзей ушел с другой, а вот этот костюм был на тебе, когда в компании, где ты работала, случилось сокращение. Хотим мы того или нет, но ассоциации — вещь очень упрямая. Ты наверняка не станешь надевать одежду, с которой связаны неприятные воспоминания, так зачем же хранить ее дома?

Испорченные вещи, которые нельзя «реанимировать»