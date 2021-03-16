Не жги: как правильно подобрать термозащиту для волос

Сегодня рассказывает, как спасти волосы с помощью термозащитных продуктов, не отказываясь при этом от любимых девайсов для стайлинга волос.

Зачем нужна термозащита для волос

Фен, утюжок или плойка воздействуют на волосы с помощью очень высоких температур, при которых структура волос разрушается. Именно для того, чтобы защитить шевелюру от пагубного воздействия, необходимо использовать термозащиту, которая равномерно распределяет тепло от девайсов по всей поверхности волос. Благодаря такой защите, волосы будут медленнее нагреваться и смогут сохранить необходимую им влагу. А вам не нужно будет отказываться от использования фена, утюжка или плойки.

Но неправильное использование средств для термозащиты может даже навредить. Например, если использовать стайлеры на влажные волосы, то вы испортите их в два счета.

Как правильно выбрать термозащиту и что с ней делать

Различных средств для термозащиты волос сейчас очень много. Лучше всего подбирать их исходя из вашего типа волос. Для сухих и ломких волос подойдет защита в виде увлажняющих спреев, для нормальных волос – легкие спреи. При этом обладательницам тонких волос лучше избегать термозащиты с масляной текстурой, если вы не хотите получить эффект "немытой головы". А вот для кучерявых и жестких волос масла подходят идеально.