9 «безобидных» гигиенических привычек, которые дорого стоят нашему здоровью

Чистить уши ватными палочками

Ушные инфекции, повреждения барабанной перепонки, потеря слуха – все эти заболевания могут быть прямым следствием вредной привычки к чистке ушей ватными палочками. Во-первых, ушная сера – естественная защита наших ушей от инфекций, и не стоит их ее лишать. Во-вторых, даже мягкие ватные палочки могут травмировать нежный слуховой проход. Выбросьте свои ватные палочки и больше не пользуйтесь ими никогда!

Пользоваться ароматизированными «бомбочками» для ванны

Раздражение кожи и дрожжевая инфекция – вот неприятные последствия, с которыми может столкнуться каждая любительница ароматизированных шариков для ванны. Дело в том, что в состав этих приспособлений часто входят довольно жесткие моющие средства, которые могут вызвать раздражение слизистых оболочек и даже обострение дрожжевых инфекций.

Делать спринцевание

Спринцевание, даже с использованием отвара ромашки или других мягких средств, опасны для нашего здоровья: таким образом нарушается здоровый уровень pH, а также вымываются полезные бактерии, которые поддерживают здоровую среду во влагалище. В результате мы теряем естественную защиту и становимся уязвимы для разного рода инфекций, в том числе – и очень опасных, пишет портал «Домашний Очаг».

Пользоваться дезинфицирующим раствором для рук

В течение дня мы не всегда имеем возможность сразу вымыть руки после контакта с опасными поверхностями – и в этом случае дезинфицирующий раствор может помочь. Но использовать его слишком часто не стоит – в противном случае может разрушиться естественная защита и развиться повышенная уязвимость к бактериям. Только в крайних случаях пользуйтесь дезинфекцией!

Сушить руки под воздушными сушилками

Везде, где есть возможность, пользуйтесь бумажными салфетками и полотенцами и игнорируйте автоматические сушилки для рук. Прошлогоднее исследование подтвердило, что сильная струя теплого воздуха может привести к распространению опасных бактерий, которые проникают в органы дыхания и могут серьезно навредить нашему здоровью.

Принимать долгий горячий душ

Либо горячий, либо долгий – выберите одно условие. Длительное воздействие горячей воды пересушивает кожу, а также смывает пленку естественного жира, который защищает нашу кожу и мешает проникновению инфекций. Так что не задерживайтесь в душе – особенно с утра!

Мыть волосы каждый день

Чем чаще мы моем волосы, тем более сухими и ломкими они становятся: вода разрушает естественную жировую пленку, которая защищает волосы и кожу головы. И даже использование кондиционеров и масок для волос и кожи головы не смогут полностью решить эту проблему.

Чрезмерно частое увлажнение кожи

Если у вас слишком сухая кожа, естественно, вам хочется как можно чаще смазывать ее увлажняющими кремами или лосьонами. Но вот как раз этого ни в коем случае нельзя делать – в противном случае кожа станет вырабатывать меньше естественных смягчающих средств, а кожа будет становиться все более и более сухой.

Чистить зубы сразу после еды