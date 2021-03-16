Оксана Самойлова составила ТОП-8 проблем замужества для женщин

На первых строчках рейтинга от жены рэпера Джигана разместились залитые водой полы в ванной, оставленные главой семейства после принятия душа. Далее расположилась щетина, разбросанная после бритья по раковине и всему, что вокруг, включая зубные щётки. Отдельным пунктом с пометкой «ежедневно» записаны поиски: сока в холодильнике, штанов в шкафу, ключей от машины по всему дому, причем лежат эти предметы, как правило, на самом видном месте, но без помощи супруги тут не обойтись.

Сюрпризы в виде разбросанных Джиганом трусов уже много лет «радуют» Самойлову на каждом квадратном метре многоуровневой квартиры. Поводом для спора становится даже температурный режим: одному из супругов чаще бывает душно, в то время как второй всё время мерзнет и вынужден зимой бесконечно закрывать окна, а летом выключать кондиционер – желательно, пока вторая половина не видит.