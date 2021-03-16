Страстный или надежный? Какой тип любви подойдет женщинам разных знаков Зодиака

Овны

Женщинам, рожденным под знаком Овна, важно доминировать в отношениях с мужчиной. В итоге они готовы сами делать первый шаг — знакомиться, приглашать на свидания, инициировать совместное проживание. Они уверены в себе, так что не любят отказов. Порой они бывают агрессивны, поэтому им нужен мужчина, готовый терпеть эмоциональные вспышки и считаться с их мнением. Пока женщина будет отвечать за все аспекты отношений в паре, мужчина должен будет взять на себя заботу о ней самой.

Тельцы

Для женщин-Тельцов важно оберегать своего избранника, ценить его и окружать своей любовью. Из них получаются отличные жены — дома всегда уютно, готова вкусная еда, ждет заботливая супруга и отличная мать. Но порой бывают и перемены — приступы требовательности, прижимистости, недовольства финансовым положением семьи. Таким женщинам нужны мужчины, готовые их боготворить, но согласные делать все ради семейного благополучия.

Близнецы

Общительным и образованным женщинам-Близнецам нужны спутники им под стать. Человек с узким кругозором и плохо развитым чувством прекрасного не подойдет. Им нужно искать представителя сильного пола, готового на взаимные признания, эмоциональное общение. Надо отметить, что влюбчивость Близнецов может привести к тому, что они будут выбирать «не тех» мужчин, в которых им будут мерещиться черты идеального избранника. Но методом проб и ошибок они все же находят себе возлюбленного по душе.

Раки

Представительницы знака Рак идеально умеют «зеркалить» чувства своих мужчин. Любящие избранники получают нежных, чувственных любовниц, а грубоватые и невоспитанные — нервных и готовых на ссору. Ракам нужен мужчина, которые сумеет доказать свою любовь не просто красивыми признаниями, а реальными поступками. Именно такой человек поможет женщине раскрыться, отпустить былые обиды и стать идеальной женой, матерью и спутницей.

Львы

У женщин-Львиц есть в голове идеальный образ спутника жизни. Скорее всего, он появился еще в детстве или ранней юности, так что с годами успел обрасти всеми необходимыми деталями. Найти его непросто, так что Львицы не будут тратить время на того, кто не подходит под эти строгие критерии. Тем более, что такие женщины обычно окружены вниманием противоположного пола, выбирать есть, из кого. Но в душе каждая из них мечтает о любви. Ей нужен тот, кто готов идти с ней рука об руку, не подавляя ее лидерских качеств.

Девы