Как правильно принимать витамины группы В: советы врача

В каких случаях принимают витамины группы В?

Давайте узнаем, в каких случаях человеку необходим прием этого вещества:

• обязательно принимать такой витаминный комплекс, если вы пьете антибиотики. Они стремительно выводят витамин В из организма;

• это вещество необходимо при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрите, колите, язве;

• о В-авитаминозе свидетельствуют постоянная усталость, вялость, нервозность, ухудшение мозговой деятельности, онемение пальцев, депрессия, проблемы со сном.

Если вы чувствуете необходимость в витамине В, вы можете получить его из продуктов питания или аптечных средств.

Как принимать витамины группы В?

Теперь, когда вы знаете, как важны эти витамины, давайте узнаем, в какое время принимать полезные микроэлементы и как делать это правильно, чтобы они принесли максимум пользы.

Дело в том, что многие витамины из этой группы способны вызывать довольно сильную аллергическую реакцию. К ним относится В1, В2, В3, В6, В12. Поэтому врачи рекомендуют по возможности получать их из продуктов питания, а не из аптечных средств.

Получить их можно при условии разнообразного и полноценного рациона. Он должен включать в себя разные виды мяса, печенку, яйца, орехи, злаки, сливочное масло, морскую рыбу, зелень, капусту, морковь, желтые фрукты и кисломолочную продукцию. 3

Но в некоторых случаях не обойтись без специальных витаминных комплексов. Определить такие случаи может только врач, он же и подберет соответствующее лекарство. Комплекс должен включать в себя разные витамины из этой группы. Такие средства будут наиболее эффективными для организма. Чаще всего подобные препараты нужно принимать по таблетке три раза в день, чтобы получить дневную дозу витамина. Однако перед приемом обязательно сверьтесь с инструкцией.

Кроме того, некоторым людям выписывают колоть витамин В внутримышечно. Вы вполне можете делать такие уколы самостоятельно, если обладаете определенными навыками. Колоть витамин рекомендуется в бедро. Однако учитывайте, что уколы эти будут достаточно болезненными.

Злоупотреблять витамином В также не стоит. Его переизбыток приводит к бессоннице, головным болям, головокружениям и даже к судорожным припадкам. Если вы не уверены в своей норме этого витамина и в том, как долго вам следует его принимать, посоветуйтесь с вашим терапевтом.

Мнение эксперта

— Витамины группы В — это большая группа витаминов, которые участвуют в разных процессах нашего организма. Очень часто недостаток витаминов этой группы выражается в нарушениях работы нервной системы, системы кровообращения и повреждениях кожных покровов, развитии и обострении хронических заболеваний, а также в виде нарушения эмоционального фона, нарушения сна, депрессивного состояния, снижения памяти, мышечной боли.

При недостатке витаминов группы В очень сильно страдает кожа: нарушаются естественные процессы обновления клеток кожи, она приобретает серый цвет, могут возникать шелушение и заломы в уголках рта. Также повышается ломкость волос и ногтей.

Действие витаминов группы В связано с тем, что они участвуют в работе всех органов и систем нашего организма. Они необходимы для нормального функционирования нервной системы, системы кровообращения. Все обменные процессы в органах и тканях проходят при участии витаминов этой группы, недостаток этих витаминов может приводить к нарушению всасывания веществ из ЖКТ и недостатку других витаминов.

Передозировка встречается очень редко: при нормальном рационе питания организм сам регулирует этот процесс. А при приеме препаратов избыток витаминов может быть только в том случае, если дозировка превышает в сотни раз терапевтическую.