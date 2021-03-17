Ср, 17.03.2021
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На какую сторону стерт каблук и что это значит

Каблуки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Обувь может поведать о владелице больше, чем кажется.

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда на любимых туфлях или сапогах стирается каблук. Конечно, в этот момент хочется поскорее решить проблему и вернуть пару к жизни, но не спешите бежать в мастерскую. Такая обувь хранит в себе полезную информацию о вашем здоровье. Wday.ru рассказывает, на что стоит обратить внимание, если у вас износились каблуки.

Что влияет на износ каблука?

Одним из элементов ходьбы или бега является пронация — способ постановки стопы для распределения нагрузки. Пронация делится на несколько типов: нейтральная, гиперпронация и супинация. У людей с нейтральной пронацией нет поводов для беспокойств, а вот гиперпронация и супинация могут привести к негативным последствиям. И именно ваш каблук сообщит о наличии проблем.

Если каблук стерся с внешней стороны

Шаг начинается с пятки — она опускается на землю первой. В норме каблук изнашивается равномерно, но незначительные стачивания с внешней стороны также допустимы. Если каблук сильно стерся от внешнего края к центру, принято считать, что человек склонен к чрезмерной супинации. Данное явление встречается редко и свойственно обладателям высокого свода стопы.

 
Какие могут быть последствия? У людей с избыточной супинацией нагрузка приходится на внешний свод стопы. Это чревато растяжением связок и травмами голеностопного сустава. Не менее распространенные последствия — боли в лодыжке и подошвенный фасциит. Чтобы избежать осложнений, обязательно проконсультируйтесь с врачом и подберите правильную обувь с устойчивой пяткой. Есть вероятность, что вам понадобятся специальные стельки, которые помогут контролировать движение стопы.
 
Если каблук стерся с внутренней стороны

Если вы заметили, что внутренняя часть каблука изношена больше, возможно, у вас гиперпронация. Это значит, что во время движения вся нагрузка приходится на внутреннюю часть стопы. Избыточная пронация — довольно частая проблема. Основными причинами ее возникновения считаются продольное плоскостопие и слабые мышцы стопы.

Какие могут быть последствия? У людей с чрезмерной пронацией при шаге внутрь проворачиваются не только стопы, но и колени. В результате от такой походки сильно страдают коленные суставы и сами стопы. Также из-за гиперпронации возникают пяточные шпоры. Если каблуки стерлись сильно, не откладывайте поход к врачу. В этом случае вам необходимо носить ортопедическую обувь и стельки, а каблуки и вовсе могут оказаться под запретом. 
 
Если каблук стерся равномерно
 

Стерлись каблуки в области пяток, а повреждения снаружи совсем незначительны? Это значит, что вес распределяется идеально и для вас характерна нейтральная пронация. Никаких угроз здоровью не предвидится, да и отказываться от каблуков вам точно не придется.

Кстати, определить вид пронации можно еще одним способом: просто поставьте обувь на ровную поверхность. Небольшой наклон наружу — признак чрезмерной супинации, внутрь — гиперпронации. Если вы не увидели наклона, можете быть спокойны.
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