На какую сторону стерт каблук и что это значит

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда на любимых туфлях или сапогах стирается каблук. Конечно, в этот момент хочется поскорее решить проблему и вернуть пару к жизни, но не спешите бежать в мастерскую. Такая обувь хранит в себе полезную информацию о вашем здоровье. Wday.ru рассказывает, на что стоит обратить внимание, если у вас износились каблуки.

Что влияет на износ каблука?

Одним из элементов ходьбы или бега является пронация — способ постановки стопы для распределения нагрузки. Пронация делится на несколько типов: нейтральная, гиперпронация и супинация. У людей с нейтральной пронацией нет поводов для беспокойств, а вот гиперпронация и супинация могут привести к негативным последствиям. И именно ваш каблук сообщит о наличии проблем.

Если каблук стерся с внешней стороны

Шаг начинается с пятки — она опускается на землю первой. В норме каблук изнашивается равномерно, но незначительные стачивания с внешней стороны также допустимы. Если каблук сильно стерся от внешнего края к центру, принято считать, что человек склонен к чрезмерной супинации. Данное явление встречается редко и свойственно обладателям высокого свода стопы.