Можно ли стирать кроссовки в машинке и еще пять вопросов про одежду: отвечаем

Зачем зашивают карманы и задние шлицы на одежде?

Примеряя одежду в магазине, ты не раз замечала, что карманы на ней зашиты. То же самое бывает и со шлицей на пальто, пиджаках или юбках. Зачем же это делают? Такой способ позволяет производителю дольше сохранять товарный вид вещи как в процессе транспортировки, так и в магазине. Многие покупатели во время примерки любят прятать руки в карманы, тем самым вытягивая их. Несложно догадаться, что будет с одеждой после нескольких таких клиентов, и как много человек в итоге пожелают ее приобрести. Именно для этого и был придуман такой хитрый метод. После оплаты покупатель может распороть швы или оставить все как есть, чтобы вещь выглядела «как новенькая» максимально долго.

Можно ли стирать кроссовки в стиральной машинке?

Очень и очень нежелательно. Машинная стирка сильно портит обувь: при кручении барабана кроссовки быстро изнашиваются и теряют форму, кроме того, вода заливается во внутреннюю часть подошвы, что вредит ее амортизационным свойствам. Лучшим решением станет отдать кроссовки в специальный сервис, где ими займутся профессионалы, или же почистить вручную. Кстати, шнурки и стельку стоит стирать отдельно. Класть в машинку их тоже не стоит.

Для чего кладут бумажные пакетики с шариками в коробки из под обуви?

Каждый человек хотя бы раз задавался вопросом, зачем производители кладут загадочные бумажные пакетики с шариками внутрь коробки для обуви. Отвечаем! Содержимое пакетиков — силикагель — сорбент, который поглощает влагу и неприятные запахи, поддерживая обувь в целости и сохранности. Не спеши избавляться от вкладышей после покупки — они еще пригодятся в быту. Например, помогут быстрее высушить обувь после дождя или помывки. А также спасут телефон или другую технику, после того как ее уронили в воду — достаточно разобрать ее и поместить в емкость вместе с «волшебными» пакетиками на несколько часов. По истечении времени можно пробовать включать приборы.

Зачем в комплект к вещи дают маленький кусочек ткани?

Многие покупатели уверены, что этот маленький кусочек ткани однажды послужит заплаткой для потершейся со временем вещи, однако они заблуждаются. На самом деле он выполняет роль подопытного. Лоскут используют, чтобы понять, как материал поведет себя при взаимодействии с горячей водой и стиральным порошком, что с ним будет происходить под действием пятновыводителя, и какой режим глажки лучше всего подойдет. Такая хитрость не даст тебе испортить вещь во время первой же стирки!

Какую одежду нельзя хранить на вешалках?

Трикотажные и шерстяные вещи не следует держать на вешалках — от этого они вытягиваются и теряют форму. Такая одежда прекрасно чувствует себя в сложенном виде, так что для ее хранения лучше выбирать полки. Также не стоит вешать на плечики длинные платья — подол будет постоянно мяться и тебе придется каждый раз его разглаживать. Лучше всего перекинуть макси-платье через перекладину в шкафу.

Что нужно, а что нельзя срезать с одежды?

Не стоит забывать удалять ярлыки с наименованием производителя на внешней стороне одежды. Исключение составляют брендовые нашивки, наличие которых задумано дизайнером. Отличить их очень просто — они выполнены из качественного материала и плотно пришиты. А вот ярлыки, которые необходимо удалить, как правило, закреплены слабыми, контрастными стежками, которые очень легко срезать обычными ножницами. Важный момент: любые нашивки с внешней стороны лучше всего удалять сразу после покупки, пока вещь еще новая. В противном случае материал вокруг успеет выцвести сильнее, чем под ярлыком, и после его снятия останется пятно.

Еще один элемент, который подлежит удалению, — петельки: если ты не хочешь, чтобы они вылезли из-под платья в самый неподходящий момент, аккуратно срежь их после покупки.