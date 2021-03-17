Как скрыть отросшие корни волос: пять женских хитростей

Есть сразу несколько способов, как замаскировать отросшие корни волос, если вам срочно нужно выглядеть безукоризненно, а на поход к мастеру нет времени. Читайте лайфхаки «Сегодня» и выбирайте, какой вам больше подходит.

Как замаскировать отросшие корни волос

Лайфхак 1. Консилер для волос

Вам на помощь придет доступное тонирующее средство, которое потребует всего 10-15 минут времени. Главное – подобрать свой оттенок. Удобно использовать спрей, который наносится не по всей длине, а лишь на прикорневую зону. Цвет продержится до следующей головомойки, и при этом не сойдет от дождя или пота.

Лайфхак 2. Цветной шампунь

Это средство, равномерно нанесенное на волосы на 10 минут, способно на какое-то время усилить оттенок, придать ему насыщенности и замаскировать отросшие корни. Оно работает особенно удачно, если родной цвет ваших волос светлее, чем краска. Но имейте в виду, что цветной шампунь вряд ли надежно спрячет седину.

Лайфхак 3. Сухой шампунь

Нанесите на волосы сухой шампунь, равномерно распределите и прочешите корни. Это не только придаст свежесть и ухоженность жирным корням, но и создаст объем, который замаскирует под собой какие-то огрехи. Особенно удачно для блондинок, потому что белый налет шампуня подстроится именно под светлый цвет волос. А для темных волос можно поискать сухой шампунь с эффектом окрашивания.

Лайфхак 4. Объемная прическа

Если не хотите использовать химию, просто смените прическу. Спасти положение поможет стайлер или щипцы для завивки. Соорудите объемную укладку, локоны, кудряшки, которые попросту закроют ваши корни и сделают менее заметными. Также придать объем волосам поможет изменение пробора, чтобы локоны немного поменяли привычное положение.

Лайфхак 5. Ободок