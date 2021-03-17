Не пытайтесь это повторить: Сябитова рассказала, как потерять хорошего мужа

Ответ на него, как оказалось, лежит на поверхности. Не нужно рушить те отношения, что драгоценный избранник принес с собой в брак, утверждает Роза. «Отношение к родственникам и друзьям — это возможность понять, за какого мужчину вы вышли замуж. Для хорошего мужчины родные — это часть его жизни, к которой нужно относиться уважительно!» — напоминает Сябитова.

Хотите мира и благополучия в семье — не воспринимайте мужчину как отдельно взятый объект. При любом раскладе, даже если окружение суженого вас не приемлет, попытайтесь найти общий язык хоть с кем-нибудь. Главная «цель», конечно, сестра мужа — золовка, если она есть. «Неслучайно в народе говорят: „Золовка — злая головка“. Но настоятельно советую потерпеть, и сдружиться. Не будьте наивными, думая, что, если муж теперь больше проводит времени с вами, его друзья не вернутся. Вернутся, потому что друзья для мужчины важнее, чем подруги для женщины. <…> Если вы попытаетесь „устранить“ эту часть его жизни, вы потеряете хорошего мужа», — предостерегла от необдуманных поступков невест звезда шоу «Давай поженимся».