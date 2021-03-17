Не пытайтесь это повторить: Сябитова рассказала, как потерять хорошего мужа
Умудренная опытом ведущая «Давай поженимся» объяснила, почему мужчина никогда не будет «принадлежать» жене, рассказывает Пятый канал.
Умудренная опытом ведущая «Давай поженимся» объяснила, почему мужчина никогда не будет «принадлежать» жене, рассказывает Пятый канал.
Знаменитая сваха Роза Сябитова частенько дает советы, как найти жениха под стать: кому-то — умного, кому-то — богатого. Практика и теория — это, конечно, хорошо. Но что делать дальше, после свадьбы, как удержать идеального мужа? Таким вопросом задаются миллионы женщин.
Ответ на него, как оказалось, лежит на поверхности. Не нужно рушить те отношения, что драгоценный избранник принес с собой в брак, утверждает Роза. «Отношение к родственникам и друзьям — это возможность понять, за какого мужчину вы вышли замуж. Для хорошего мужчины родные — это часть его жизни, к которой нужно относиться уважительно!» — напоминает Сябитова.
Хотите мира и благополучия в семье — не воспринимайте мужчину как отдельно взятый объект. При любом раскладе, даже если окружение суженого вас не приемлет, попытайтесь найти общий язык хоть с кем-нибудь. Главная «цель», конечно, сестра мужа — золовка, если она есть. «Неслучайно в народе говорят: „Золовка — злая головка“. Но настоятельно советую потерпеть, и сдружиться. Не будьте наивными, думая, что, если муж теперь больше проводит времени с вами, его друзья не вернутся. Вернутся, потому что друзья для мужчины важнее, чем подруги для женщины. <…> Если вы попытаетесь „устранить“ эту часть его жизни, вы потеряете хорошего мужа», — предостерегла от необдуманных поступков невест звезда шоу «Давай поженимся».