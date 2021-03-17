ТОП-4 пар по знаку Зодиака, где мужчина всегда становится подкаблучником

Часто так бывает, что все знали мужчину как самодостаточного и напористого человека. Но вдруг тот влюбился и превратился в самого настоящего подкаблучника. Оказалось, во всем виноваты звезды. Астрологи рассказали о четырех сочетаниях знаков Зодиака, при которых представитель сильной половины человечества рискует незаметно для себя превратиться в тряпку.

Мужчина-Телец и женщина-Овен

Овны моментально делают из спутников жизни, родившихся под созвездием Тельца, собственных рабов. Оказавшись под влиянием возлюбленной, Тельцы им полностью подчиняются и за считанные дни могут измениться до неузнаваемости. Однако стоит Тельцу влюбиться в другую — мужественность вновь вернется.

Мужчина-Рак и женщина-Близнецы

Близнецы быстро превратят Рака-мужчину в настоящую тряпку. И как бы он ни старался угодить своей возлюбленной, она все равно будет всячески принижать его достоинства, превращая в недостатки. К сожалению, эти отношения зачастую становятся для мужчины токсичными, и через некоторое время он сам поверит, что никчемен.

Мужчина-Весы и женщина-Лев

Представитель воздушной стихии — Весы раздувает пламя Льва, а вместе с тем и усиливает то давление, которое оказывает на него избранница. Влюбленный представитель Весов будет пытаться идти на компромиссы, но за это Лев будет его унижать еще сильнее.

Мужчина-Рыбы и Женщина-Дева

Дева — критик от Бога. Она всегда найдет недостатки у романтичного и робкого мужчины-Рыбы. А тот, ведомый своими чувствами, еще и поблагодарит за открытые ему глаза. Он начинает верить, что родился недостойным, и, чаще всего, от Девы не уходит.