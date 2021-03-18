Как правильно выбрать помаду и уход за губами весной: четыре полезных совета

Как правильно ухаживать за губами

Косметологи уверяют – за губами нужно ухаживать не хуже, чем за лицом. Самое главное при этом – защитить водно-липидную мантию. Ведь кожа губ – гораздо тоньше кожи нашего тела.

1. Никакого пилинга

"Пилинги для губ – это больше маркетинговый ход, потому что в действительности кожа на губах совсем не так шелушится и не должна отходить так же, как на лице", – комментирует врач-косметолог и дерматолог Татьяна Кобец в программе "Ранок з Україною".

2. Выбирайте бальзамы или маски для губ со скваланами

Если кожа губ шелушится, ей в первую очередь нужен заживляющий эффект, а не скрабирующий. Поэтому лучше воздержаться от прикусываний губ, а смазать их защитным средством и не трогать, пока сами не заживут.

"Лучше отдавать предпочтение бальзамам или маскам для губ. Есть даже кремовые маски для губ со скваланами – это то, что восстанавливает водно-липидную мантию, восстанавливает гладкость кожи на губах", – рассказала эксперт.

3. Будьте аккуратнее с маслами для губ

А вот использовать разнообразные масла для губ людям с комбинированной кожей может быть опасно.

"После нанесения масел у людей могут быть высыпания, потому что вокруг губ много пор сальных желез, которые начинают воспаляться", – объяснила врач.

4. Выбирайте помаду в зависимости от сезона