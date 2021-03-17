Ср, 17.03.2021
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Как приготовить постные котлеты: пять рецептов

Постные котлеты. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Великий пост начался, продлится он 7 недель. Портал Сегодня продолжает делиться рецептами интересных постных блюд, которые дополнят и разнообразят рацион всех, кто будет поститься. На этот раз – это 5 рецептов постных котлет.

Приготовить их можно из овощей, грибов и круп. Подавайте котлеты со свежими или тушеными овощами, картофелем, крупяным гарниром, томатным соусом.

Котлеты из фасоли постные

Ингредиенты

  • 1 банка (330 г) фасоли в томатном соусе с грибами и овощами
  • 3-5 ст. л. муки плюс для панировки
  • 120 г белого хлеба
  • 1 пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)
  • 1 ч. л. зиры
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Фасоль вместе с заливкой выложить в блендер.
  2. Поломать хлеб на кусочки и добавить к фасоли. Измельчить.
  3. Затем добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. В полученную смесь добавить муку. Хорошо перемешать.
  4. Ложкой набирая получившуюся массу, сформировать котлеты, обвалять в муке.
  5. Обжарить с двух сторон на растительном масле.
  6. Подавать можно с томатным соусом и зеленым салатом.

Постные гречневые котлеты

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречневой крупы
  • 250 г грибов
  • 1 средняя луковица
  • 1 средняя морковь
  • 2-3 ст. л. муки или 1 средняя картофелина
  • 1 ч. л. соли
  • 1/3 ч. л. черного молотого перца
  • Мука для – обваливания котлет
  • Растительное масло – для жарки

Способ приготовления

  1. Вскипятить два стакана воды. Гречку перебрать, промыть и засыпать в кипяток, добавив 0,5 ч. ложки соли. После закипания варить на небольшом огне до полного впитывания воды, затем дать каше настояться под крышкой. Остудить.
  2. Промытые грибы порезать мелкой соломкой и положить на сухую сковородку без масла.
  3. В процессе нагрева грибы выделят сок, в котором будут тушиться до полного выпаривания влаги.
  4. Лук нарезать мелким кубиком.
  5. После выпаривания жидкости сдвинуть грибы к краям сковородки, налить масло и в центр положить лук. Пассеровать 5 минут, добавить натертую на крупной терке морковь и всё вместе обжаривать еще 5 минут. Затем перемешать с грибами, посолить и поперчить, и жарить все вместе до готовности. Остудить.
  6. Смешать грибы и гречку, добавить муку и, при необходимости, немного воды, чтобы получить вязкий фарш. Тщательно вымесить фарш рукой (вместо муки можно добавить мелко натертую среднюю картофелину).
  7. Дать фаршу постоять 15-20 минут в холодильнике, чтобы в муке разбухла клейковина. Затем сформировать небольшие котлетки, обвалять их в муке и жарить с двух сторон в разогретом растительном масле до зарумянивания.

Овсяные котлеты постные

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья – 1 стакан
  • Кипяток – 0,5 стакана
  • Картофель – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Укроп
  • Соль
  • Панировочные сухари

Способ приготовления

  1. Овсянку залить кипятком и оставить на 20-30 минут.
  2. Натереть картофель, мелко порезать лук и зелень, чеснок выдавить через пресс.
  3. Смешать, сформировать котлетки и обвалять их в сухарях.
  4. Обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Постные капустные котлеты: рецепт

Ингредиенты

  • Капуста – 1 кг
  • Укроп – 1/2 пучка
  • Манка – 75 г
  • Мука – 75 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Кориандр молотый – 3/4 ч. л.
  • Панировочная смесь – 100 г
  • Масло растительное – для жарки

Способ приготовления

  1. У капусты удалить верхние листья, разрезать кочан на четыре части, вырезать кочерыжку. Положить капусту в кастрюлю, залить водой и варить после закипания 5 минут. Далее капусту выложить в дуршлаг, дать стечь лишней жидкости.
  2. Пропустить лук, капусту и укроп через мясорубку. Дать фаршу постоять 5-10 минут, затем через мелкое сито слить лишнюю жидкость.
  3. Добавить манку, муку, специи, перемешать.
  4. Столовой ложкой брать фарш, обваливать в панировочной смеси и жарить на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяного цвета. Котлеты лучше делать плоскими.
  5. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Постные морковные котлеты

Ингредиенты

  • Морковь – 300 г
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль и перец – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки

Способ приготовления

  1. Морковь отварить в кожуре.
  2. Почистить, натереть морковь на крупной терке, добавить соль и перец, панировочных сухарей столько, чтобы "фарш" начал лепиться.
  3. Сформовать котлетки, обвалять в панировочных сухарях, обжарить до золотистого цвета с двух сторон.
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