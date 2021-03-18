Девять вопросов о правильном ужине: во сколько и что есть или не есть вообще

Завтрак считается самым важным приемом пищи, ему позволяется быть самым калорийным. А вот бедный ужин каким только ограничениям не подвергают: то временным (после 18:00 ни кусочка), то пищевым (можно салатик и никакого сладкого). Нужны ли эти ограничения на самом деле? Когда и как нужно ужинать?

В какое время ужинать

Точного и идеального времени ужина нет и не будет. У каждого оно свое. Главное — придерживаться примерно следующего правила: ужинать через 4-5 часов после обеда и не есть за 3 часа до сна, пишет «Лиза».

Если ужинать рано у тебя не получается (из-за рабочего графика, например), ничего страшного. Но чтобы не быть сильно голодной к позднему вечеру, обязательно что-нибудь перекуси. Это будет держать под контролем не только голод, но и уровень сахара в крови. Как связаны завтрак, обед и ужин

Завтрак действительно очень важен. Он создает основу для твоего питания на весь день и дает тебе энергию. Пропуская завтрак, ты рискуешь очень сильно проголодаться к обеду. Если в обед съешь мало и не удовлетворишь чувство голода, то можешь переесть на ужин.

Завтракать желательно в течение часа после пробуждения, а обедать — через 4-5 часов.

Как ужинать для нормального сна

Мы уже сказали, что совсем перед сном есть не стоит, но иногда по-другому просто не получается. Впрочем, гораздо важнее, что именно ты ешь, а не во сколько. Неправильная еда может нарушить сон и добавить неприятностей в виде изжоги, тяжести, ведь когда ты поела и сразу легла, гравитация не может помочь протолкнуть пищу и желудочный сок вниз по пищеводу.

Избегай продуктов, которые способствуют изжоге:

острое;

кислое;

жареное;

жирное.

Также стоит избегать таких стимуляторов, как кофеин или сахар. Даже маленькая чашка кофе легко нарушит процесс засыпания.

Идеальный вариант для ужина перед сном — сложные углеводы, такие как овсянка или тосты из цельнозернового хлеба, которые легко усваиваются.