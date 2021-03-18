Пт, 19.03.2021
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Девять вопросов о правильном ужине: во сколько и что есть или не есть вообще

Ужин. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во сколько все-таки нужно ужинать? Можно ли есть перед сном (и что)? А, может, лучше ложиться спать вообще голодной?

Завтрак считается самым важным приемом пищи, ему позволяется быть самым калорийным. А вот бедный ужин каким только ограничениям не подвергают: то временным (после 18:00 ни кусочка), то пищевым (можно салатик и никакого сладкого). Нужны ли эти ограничения на самом деле? Когда и как нужно ужинать?

В какое время ужинать

Точного и идеального времени ужина нет и не будет. У каждого оно свое. Главное — придерживаться примерно следующего правила: ужинать через 4-5 часов после обеда и не есть за 3 часа до сна, пишет «Лиза».

Если ужинать рано у тебя не получается (из-за рабочего графика, например), ничего страшного. Но чтобы не быть сильно голодной к позднему вечеру, обязательно что-нибудь перекуси. Это будет держать под контролем не только голод, но и уровень сахара в крови.
 
Как связаны завтрак, обед и ужин

Завтрак действительно очень важен. Он создает основу для твоего питания на весь день и дает тебе энергию. Пропуская завтрак, ты рискуешь очень сильно проголодаться к обеду. Если в обед съешь мало и не удовлетворишь чувство голода, то можешь переесть на ужин.

Завтракать желательно в течение часа после пробуждения, а обедать — через 4-5 часов.

Как ужинать для нормального сна

Мы уже сказали, что совсем перед сном есть не стоит, но иногда по-другому просто не получается. Впрочем, гораздо важнее, что именно ты ешь, а не во сколько. Неправильная еда может нарушить сон и добавить неприятностей в виде изжоги, тяжести, ведь когда ты поела и сразу легла, гравитация не может помочь протолкнуть пищу и желудочный сок вниз по пищеводу.

Избегай продуктов, которые способствуют изжоге:

  • острое;
  • кислое;
  • жареное;
  • жирное.

Также стоит избегать таких стимуляторов, как кофеин или сахар. Даже маленькая чашка кофе легко нарушит процесс засыпания.

Идеальный вариант для ужина перед сном — сложные углеводы, такие как овсянка или тосты из цельнозернового хлеба, которые легко усваиваются.

Как ужинать для похудения

Некоторые считают, что поздняя ночная еда заставляет нас набирать вес именно из-за того, что ты поела перед сном, все это медленнее переваривается и откладывается на боках. Но наиболее вероятная причина лишнего веса заключается в том, что прием пищи перед сном может привести к превышению суточной нормы калорий. Ужин в течение 4 часов до сна может привести к тому, что на следующий день ты вряд ли захочешь завтракать, но зато в обед или во время ужина будешь очень голодной и рискуешь съесть больше, чем нужно.

Как избежать «нападения» ночного голода

Ешь сложные углеводы, они дадут более длительное чувство сытости.

Ешь достаточно в течение дня, чтобы ночью не было желания съесть больше.

Старайся не есть, пока смотришь телевизор или пролистываешь ленту соцсетей. Так ты можешь не уследить, сколько на самом деле съела.

Влияет ли время приема пищи на здоровье

Скорее, не время, а нерегулярность. Она может привести к повышению давления, холестерина и диабету. Чтобы снизить риски, просто продумай свой план питания и, конечно, ешь более полезные продукты.

А если есть не хочется

Прислушиваться к организму очень важно. Питаться бездумно по часам нет необходимости, если ты не голодна. Также если ты достигла суточной нормы калорий и питательных веществ, и при этом не хочешь есть, ты спокойно можешь пропустить ужин. Но старайся не делать это часто. Если у тебя пропал аппетит, это может быть признаком проблем: стресса, усталости, тревожности и нарушений здоровья.

Можно ли ложиться спать голодной

Если живот слегка урчит, можно обойтись и без перекуса (если за день ты съела достаточно и у тебя нет недобора калорий). Но если урчание больше напоминает жалобные песни, спокойно можно перекусить. Главное, не есть то, что может вызвать изжогу или расстройство желудка.

Можно ли на ужин сладкое (и вредное)

Правильное и сбалансированное питание, конечно, полезно, но не будь к себе слишком строга. Навязчивый контроль диеты может привести к стрессам, а потом — к срывам (а от них — к еще большим стрессам). Расслабься немного и позволь себе то, что хочется, даже на ужин. И чтобы никакого чувства вины потом!

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