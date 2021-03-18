Десять признаков эмоциональной незрелости мужчины

Эмоциональная незрелость — важная причина, из-за которой сложно построить что-то нормальное с мужчиной. Эмоционально незрелому партнеру будет трудно эффективно общаться или обрабатывать свои эмоции, и он часто может казаться эгоистичным, капризным или внезапно отчужденным. О том, как распознать эмоционально незрелого мужчину на первых парах, «Лизе» рассказала психолог.
Откуда берется такая незрелость
Синдром Питера Пэна традиционно считается ситуацией, в которой взрослый мужчина остается ребячливым и незрелым, несмотря на свой возраст. Но в сегодняшней культуре, где так много родителей, страдающих гиперопекой, можно с уверенностью предположить, что и мужчины, и женщины могут демонстрировать такое поведение. Маленькие «принцы» и «принцессы» — это взрослые мужчины или женщины, которые ведут себя так, будто они эгоистичные дети, нарциссичные подростки или безответственные молодые люди, и чувствуют себя вправе вести себя так, как они считают нужным. Ниже приведены 10 черт, типичных для людей, живущих с синдромом Маленького принца.
Признаки эмоционально незрелого мужчины
- Он поддерживает связь с мамой почти каждый день. Она больше присутствует в его жизни, чем кто-либо другой. Она проверяет его и беспокоится о нем, хотя он — взрослый мужчина. Она может даже покупать ему одежду и продукты, стирать за него и выполнять другие обязанности.
- Он ведет себя как ребенок, подросток или человек, который намного моложе его. Он мог устраивать истерики или веселиться всю ночь с людьми на 10 лет младше.
- Он действует так, как будто женщины должны ему служить. Он ожидает, что о нем позаботятся и побалуют его по требованию. Он с радостью возьмет, но никогда не отдаст.
- Он не может поддерживать длительные, стабильные романтические отношения. Бывшие партнеры в конечном итоге становятся его врагами или новыми товарищами по играм.
- Он боится обязательств почти во всех сферах жизни несмотря на то, что находится в нужде. На покупку нового дивана у него может уйти шесть месяцев.
- У него мало близких друзей, если таковые вообще есть. Его «друзья» состоят в основном из его мамы и незнакомцев, которых он встречает во время игр или вечеринок.
- Он часто пассивно-агрессивен, что означает, что он имеет тенденцию к косвенному выражению враждебности через такие действия, как тонкие оскорбления, угрюмое поведение, упрямство или преднамеренное невыполнение требуемых задач.
- Он — нарцисс или проявляет детский эгоизм. Если что-то даже немного для него неудобно, он будет сопротивляться.
- Он безответственен в финансовом отношении. Он тратит слишком много денег на игры, вечеринки или погоню за женщинами.
- Он редко думает, что в чем-то виноват. Он обвиняет всех вокруг себя во всем, что идет не так в его жизни — даже свою мать, если он не может найти другого козла отпущения.
Для Маленького принца необычно обладать всеми этими качествами, поэтому их бывает сложно идентифицировать. Их способность заманить тебя в свой мир своей детской невинностью и обаянием делает его еще сложнее, но их обеспокоенные матери, их собственная безответственность и эгоизм в конечном итоге выдают их.