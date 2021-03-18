Десять признаков эмоциональной незрелости мужчины

Эмоциональная незрелость — важная причина, из-за которой сложно построить что-то нормальное с мужчиной. Эмоционально незрелому партнеру будет трудно эффективно общаться или обрабатывать свои эмоции, и он часто может казаться эгоистичным, капризным или внезапно отчужденным. О том, как распознать эмоционально незрелого мужчину на первых парах, «Лизе» рассказала психолог.

Синдром Питера Пэна традиционно считается ситуацией, в которой взрослый мужчина остается ребячливым и незрелым, несмотря на свой возраст. Но в сегодняшней культуре, где так много родителей, страдающих гиперопекой, можно с уверенностью предположить, что и мужчины, и женщины могут демонстрировать такое поведение. Маленькие «принцы» и «принцессы» — это взрослые мужчины или женщины, которые ведут себя так, будто они эгоистичные дети, нарциссичные подростки или безответственные молодые люди, и чувствуют себя вправе вести себя так, как они считают нужным. Ниже приведены 10 черт, типичных для людей, живущих с синдромом Маленького принца.