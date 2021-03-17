Пластическая хирургия в СССР: какие операции делали Орлова, Мордюкова, Гурченко

В СССР секса не было. Так же, как и не было пластической хирургии. По крайней мере, говорить о ней вслух было не принято, даже стыдно. Несмотря на такую «подпольность», эстетическая медицина в Советском Союзе развивалась стремительно. Преимущественно под нож ложились сильные мира сего — звезды кино и эстрады, а также представители партийной элиты.

Все началось в 1930 году: Полину Жемчужину — супругу председателя Совета народных комиссаров Вячеслава Молотова — во время путешествия по Франции поразили салоны красоты. Тогда она твердо решила: советские женщины тоже достойны выглядеть молодыми и красивыми. Благодаря ее усилиям скоро в Москве был открыт Институт косметики и гигиены, или, как его называли, Институт красоты, где предлагались и косметологические, и хирургические процедуры.



Главным минусом стало то, что правительство СССР не намеревалось финансировать новую отрасль, поэтому отечественные хирурги были вынуждены обучаться по зарубежной литературе, а необходимые инструменты и материалы для операций заменять подручными средствами. Так, нехватку скальпелей компенсировали бритвенными лезвиями, а в качестве нитей для подтяжки лица использовали конский волос. Вот где выражение «страшно красиво» приобретает буквальный смысл!



Интересно и то, что стоили подобные процедуры довольно дешево. При средней зарплате 60–150 рублей, подтяжку лица оценивали в 7 рублей, блефаропластику — около 5 рублей, ринопластику — 20 рублей. Как вы понимаете, идеальные черты могли себе позволить многие женщины, однако хирургов, отважившихся делать пластические операции при таком недостатке знаний и практики, во всем СССР по пальцам можно было пересчитать. Шансы попасть в Институт красоты обычному человеку — без громкого имени, высокого поста или блата — стремились к нулю. А желающих было огромное количество. Но вот парадокс: при всей популярности и огромном спросе пластика по-прежнему вызывала осуждение и непонимание.

Иосиф Сталин

25.11.1936. J. Stalin. Иосиф Сталин. ФОТО: RIA Novosti / Sputnik / Scanpix

Высококлассные специалисты появились в СССР уже в 50-х годах. Так, всем известен легендарный хирург Александр Шмелев, золотыми руками которого восхищались (и пользовались) многие знаменитости и супруги политических деятелей.

Главным его пациентом, по легенде, стал Иосиф Виссарионович Сталин. Точнее, его двойник. По разным данным, «копий» у правителя было от четырех до четырнадцати, однако самым известным из них стал Евсей Лубицкий. Уроженец Винницы с детства был похож на вождя, однако тотальное сходство ему придала пластическая хирургия, исполненная руками Шмелева. Даже годы спустя Лубицкого на снимках практически невозможно отличить от Сталина.

Судьба двойника сложилась, увы, крайне трагически. Он быстро перестал походить на вождя из-за того, что медленнее старел, и его сослали в лагеря, навсегда разлучив с семьей.

Любовь Орлова