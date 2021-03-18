Стилист рассказал о необычных, но эффективных средствах для ухода за волосами
Специалист с тридцатилетним опытом работы рассказывает, как сделать волосы здоровыми и красивыми с помощью доступных – хотя и немного экстравагантных – методов.
Специалист с тридцатилетним опытом работы рассказывает, как сделать волосы здоровыми и красивыми с помощью доступных – хотя и немного экстравагантных – методов.
Звездный стилист Мартин Холмс — участник многочисленных телешоу, личный стилист музыкантов группы The Muse и член Сообщества британских парикмахеров — считает, что процедуры по уходу за волосами не должны ограничиваться салонными средствами. В его арсенале есть рецепты, доступные каждой женщине — от лукового сока до дождевой воды, пишет «Домашний Очаг».
«Лук богат серой, стимулирующей волосяные фолликулы», — говорит Мартин. Чтобы волосы хорошо росли, один раз в неделю делайте такую процедуру: вотрите луковый сок в кожу головы, оставьте его минимум на 10 минут, а затем хорошо прополосните волосы чистой водой.
Для блеска
Чтобы волосы блестели, используйте для мытья дождевую воду, советует Мартин. «В дождевой воде, в отличие от водопроводной, не содержатся химикаты. Она хорошо удаляет остатки шампуня и придает волосам естественный блеск», — говорит он. А для большего эффекта Мартин рекомендует ополаскивать волосы раствором яблочного уксуса.
Еще одно хорошее средство, которое звездный стилист часто рекомендует своим клиентам, — маска из 1 ст. л. меда, 1 ст. л. оливкового масла и 2 ч. л. молотого кофе. Нанесите получившуюся пасту на корни волос и оставьте на 20 минут, а затем тщательно промойте волосы чистой водой.
Обладательницам рыжих волос Мартин предлагает использовать вместо ополаскивателя натуральный клюквенный сок, как это делает актриса Николь Кидман. Он делает волосы блестящими и насыщает их цветом.
От статического напряжения
Чтобы снять статическое электричество с поверхности, потрите их от корней до кончиков салфетками с антистатической пропиткой. Не забудьте про расческу — ее также необходимо обработать.
Если волосы зимой сильно пушатся, после мытья волос сушите их не полотенцем, а тканью из чистого хлопка (подойдет даже обычная хлопковая футболка).
От перхоти
Мартин предлагает своим клиентам отказаться от дорогостоящих средств от перхоти и заменить его на обычный аспирин. «Измельчите три таблетки и смешайте их с двумя чайными ложками вашего шампуня. Такое усиленное средство снимет воспаление и поможет очистить кожу головы от чешуек».
Для силы и здоровья
По мнению Мартина, ветеринарный шампунь для лошадей — лучшее средство для укрепления структуры волос. Также при ослабленных и тонких волосах звездный стилист рекомендует использовать маску из взбитых яиц. Нанесите смесь на чистые влажные волосы и оставьте на 5−10 минут, а затем хорошо промойте их чистой прохладной водой. «Белок поможет укрепить волосяной стержень и улучшить его структуру», — говорит Мартин.