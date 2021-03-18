Стилист рассказал о необычных, но эффективных средствах для ухода за волосами

Чтобы снять статическое электричество с поверхности, потрите их от корней до кончиков салфетками с антистатической пропиткой. Не забудьте про расческу — ее также необходимо обработать.

Если волосы зимой сильно пушатся, после мытья волос сушите их не полотенцем, а тканью из чистого хлопка (подойдет даже обычная хлопковая футболка).

От перхоти

Мартин предлагает своим клиентам отказаться от дорогостоящих средств от перхоти и заменить его на обычный аспирин. «Измельчите три таблетки и смешайте их с двумя чайными ложками вашего шампуня. Такое усиленное средство снимет воспаление и поможет очистить кожу головы от чешуек».

Для силы и здоровья