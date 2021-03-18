Прибирайся и худей: сколько калорий сжигает работа по дому

Главная причина, по которой многие из нас никак не могут записаться в спортзал, — банальная нехватка времени, пишет wday.ru. Ведь нужно будить детей, готовить завтрак, отправлять (или даже провожать) в школу, бежать на работу, потом домой, а там уборка, готовка, ужин… Ну какой тут спортзал, до кровати бы добраться. Однако специалисты говорят, что работа по дому вполне может заменить собой тренировку. Мы составили список домашних дел, которые сжигают больше всего калорий и прорабатывают все мышцы тела.

Оговоримся: количество сожженных калорий будет зависеть от того, сколько вы весите — чем больше килограммов, тем больше калорий тратится, ведь они «горят», даже если вы просто сидите на диване и смотрите сериал. Наши расчеты — для среднестатистической женщины весом около 60 кило.

1. Подметание и мытье пола

Это очень эффективное упражнение, ведь оно задействует и мышцы верхнего плечевого пояса, и пресса, и ног. Если вы орудуете шваброй и веником, то сожжете примерно 156 калорий за час. Если следуете бабушкиному завету, который гласит, что по-настоящему чисто пол можно отмыть только вручную, то потратите гораздо больше: около 180 калорий за полчаса. А бонусом получите просто сверкающую чистоту в доме. Для сравнения — примерно столько калорий можно сжечь за пятикилометровую прогулку бодрым шагом.

Совет: когда моете пол вручную, не усаживайтесь попой на голени, держите «пятую точку» на весу — так вы сможете дополнительно проработать заднюю поверхность бедра.

2. Уборка в ванной

Почистить кафель, ванну, раковину, занавеску или перегородку для душа или стекла душевой кабины — это все очень энергозатратно. Больше всего нагружены мышцы плечевого пояса, груди, даже области подмышек — традиционно проблемной у женщин. Всего за 15 минут уборки в ванной вы потратите порядка 90 калорий — столько содержится в одном банане. Но вряд ли вы уложитесь за 15 минут. Обычно приходится потратить не меньше получаса, а это уже 180 калорий — все те же 5 км бодрым шагом.

Совет: следите за осанкой, когда отмываете кафель, старайтесь держать спину ровно, а пресс напряженным, чтобы не перегрузить поясницу.

3. Уборка пылесосом

Казалось бы, ну что тут за нагрузка — стой себе, да держи ручку пылесоса. Но эксперты подсчитали: эти нехитрые телодвижения сжигают до 170 калорий в час. А ведь если в доме есть дети и питомцы, то приходится пылесосить буквально каждый день! Еще лучше — дважды в день, но тогда придется только этим и заниматься.

Совет: пританцовывайте или делайте широкий выпад вместо шага, когда пылесосите. Так вы прокачаете мышцы бедер и ягодиц.

4. Мытье окон