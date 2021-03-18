Прибирайся и худей: сколько калорий сжигает работа по дому
Не зря ведь мы так устаем, приводя квартиру в порядок!
Не зря ведь мы так устаем, приводя квартиру в порядок!
Главная причина, по которой многие из нас никак не могут записаться в спортзал, — банальная нехватка времени, пишет wday.ru. Ведь нужно будить детей, готовить завтрак, отправлять (или даже провожать) в школу, бежать на работу, потом домой, а там уборка, готовка, ужин… Ну какой тут спортзал, до кровати бы добраться. Однако специалисты говорят, что работа по дому вполне может заменить собой тренировку. Мы составили список домашних дел, которые сжигают больше всего калорий и прорабатывают все мышцы тела.
Оговоримся: количество сожженных калорий будет зависеть от того, сколько вы весите — чем больше килограммов, тем больше калорий тратится, ведь они «горят», даже если вы просто сидите на диване и смотрите сериал. Наши расчеты — для среднестатистической женщины весом около 60 кило.
1. Подметание и мытье пола
Это очень эффективное упражнение, ведь оно задействует и мышцы верхнего плечевого пояса, и пресса, и ног. Если вы орудуете шваброй и веником, то сожжете примерно 156 калорий за час. Если следуете бабушкиному завету, который гласит, что по-настоящему чисто пол можно отмыть только вручную, то потратите гораздо больше: около 180 калорий за полчаса. А бонусом получите просто сверкающую чистоту в доме. Для сравнения — примерно столько калорий можно сжечь за пятикилометровую прогулку бодрым шагом.
Совет: когда моете пол вручную, не усаживайтесь попой на голени, держите «пятую точку» на весу — так вы сможете дополнительно проработать заднюю поверхность бедра.
2. Уборка в ванной
Почистить кафель, ванну, раковину, занавеску или перегородку для душа или стекла душевой кабины — это все очень энергозатратно. Больше всего нагружены мышцы плечевого пояса, груди, даже области подмышек — традиционно проблемной у женщин. Всего за 15 минут уборки в ванной вы потратите порядка 90 калорий — столько содержится в одном банане. Но вряд ли вы уложитесь за 15 минут. Обычно приходится потратить не меньше получаса, а это уже 180 калорий — все те же 5 км бодрым шагом.
Совет: следите за осанкой, когда отмываете кафель, старайтесь держать спину ровно, а пресс напряженным, чтобы не перегрузить поясницу.
3. Уборка пылесосом
Казалось бы, ну что тут за нагрузка — стой себе, да держи ручку пылесоса. Но эксперты подсчитали: эти нехитрые телодвижения сжигают до 170 калорий в час. А ведь если в доме есть дети и питомцы, то приходится пылесосить буквально каждый день! Еще лучше — дважды в день, но тогда придется только этим и заниматься.
Совет: пританцовывайте или делайте широкий выпад вместо шага, когда пылесосите. Так вы прокачаете мышцы бедер и ягодиц.
4. Мытье окон
Тут мнения экспертов расходятся: одни считают, что на мытье окон и зеркал уходит 140 калорий в час, а другие говорят о 300 калориях. Видимо, это зависит от техники мытья: если просто распылить жидкость для мытья стекол, а потом убрать ее специальным скребком — это одно. А если мыть полностью вручную, тщательно протирая каждый квадратный сантиметр, — совсем другое. Общее тут только одно — мыть окна никто не любит.
Совет: чтобы на окнах не оставалось разводов, вытирать стекла нужно однонаправленными движениями, например, строго сверху вниз. Заодно прокачаете мышцы корпуса и даже пресса.
5. Уборка в шкафу
Это не самое энергозатратное дело. Но зато очень успокаивающее: разбирать вещи — это занятие сродни медитации. На то чтобы перебрать кухонный шкафчик, вы потратите 85 калорий за час. На разбор платяного шкафа — примерно столько же. А бонусом избавитесь от кучи лишних вещей или просроченных продуктов.
Совет: поднимайтесь на цыпочки, чтобы дополнительно проработать икроножные мышцы.
6. Приготовление ужина
Почистить, нарезать, потянуться к шкафу, постоять у плиты, непрерывно перемешивая готовящееся блюдо, — в условиях повышенной температуры и влажности наш организм сожжет примерно 150 калорий за час. И тут главное — не наесть их все тут же обратно.
Совет: переминайтесь с ноги на ногу, если долго стоите у плиты, это снимет напряжение с ног и снизит риск развития проблем с сосудами.
7. Мытье посуды
Хорошо, если у вас есть посудомойка — она сбережет и время, и силы, и даже воду. Но если и нет — тоже неплохо с точки зрения похудения. Если потратить полчаса на уборку после ужина и мытье посуды вручную, вы избавитесь от 180 калорий. Немало, согласитесь — вот почему это нас так утомляет.
Совет: не оставляйте грязную посуду до утра. Народная мудрость гласит, что это очень плохая примета. А вот посудомойку лучше загружать именно на ночь — так экономичнее.
8. Работа на грядках
Пока еще об этом говорить рано, но дачный сезон вот-вот начнется. Прополка, посадка рассады, полив, рыхление — все это сжигает около 250 калорий в час. Уборка грядок или газона граблями — 24 калорий в час. А если добавить к этому вскапывание грядок — то это дополнительные 450 калорий в час. Может, лучше поручить супругу махать лопатой?
Совет: занимаясь прополкой, старайтесь не опускаться на колени. Если сидеть на корточках, калорий вы сожжете гораздо больше. Да и колени сбережете.
9. Перестановка
Если вам вдруг надоел интерьер и страстно хочется что-нибудь обновить в окружающей обстановке, всегда можно затеять перестановку. И сжечь при этом 400 калорий за час! А ведь в процессе еще и пыль придется протирать, и пол мыть — считайте, что полноценная жиросжигающая тренировка вам обеспечена.
Совет: если вы затеяли двигать что-то очень тяжелое, не толкайте предмет руками и не толкайте — так можно легко надорвать поясницу. Упритесь спиной в то, что хотите передвинуть, и отталкивайтесь ногами — и процесс легче пойдет, и спина цела будет.
10. Болтовня по телефону
Энергетические затраты на это сопоставимы с уборкой в кухонных шкафах — 90 калорий в час. Так что если кто-то возмущается, что вы слишком долго говорите с подругой, смело отвечайте, что все это во имя ЗОЖ!
Совет: эта уловка сработает, только если разговаривать вы будете не лежа на диване, а расхаживая по комнате.