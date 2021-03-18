Сомнолог рассказал, почему взрослым нельзя спать днем

По словам специалиста, за 15–20 минут дневного сна успевает перезарядиться перенапряженная зона мозга, также успевают восстановиться некоторые процессы, пошатнувшиеся за время утомления. Между тем использовать такой способ отдыха стоит только в исключительных случаях, такой сон не должен стать системой.

Медик подчеркнул, что физиологический сон взрослого здорового человека происходит ночью, и для такого сна характерна фазность в 90 минут. Между тем, регулярный дневной сон в 15–20 минут может сбить биоритмы, сообщает портал «Известия».

Сомнолог отметил, что у людей, страдающих рядом заболеваний, которые приводят к хроническому недосыпанию (например, апноэ сна), желание поспать днем становится непреодолимым. Кроме того, такая проблема может возникнуть и у работников ряда специфических профессий.

«У людей работающих, особенно с движущимися механизмами и автомобилями, это перерастает не только в прямую угрозу здоровью, но и в большую социальную проблему. Для борьбы с такими заболеваниями и их последствиями короткий дневной сон (20−30 минут) не просто полезен, но и решает серьезные вопросы», — приводит слова врача «Ридус».