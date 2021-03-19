Муж Бородиной дал совет женщинам, чего нельзя делать на первом свидании
Бизнесмен Курбан Омаров, который является вторым мужем телеведущей Ксении Бородиной, дал "вредные" советы женщинам, которые хотят испортить своё первое свидание, пишет Лайф.
Бизнесмен Курбан Омаров, который является вторым мужем телеведущей Ксении Бородиной, дал "вредные" советы женщинам, которые хотят испортить своё первое свидание, пишет Лайф.
Ими он поделился в Instagram. Омаров посмеялся над ярким внешним видом женщин, которые таким образом пытаются оказать первое и незабываемое впечатление на мужчин.
— пишет бизнесмен.
Муж Бородиной уверен, что испортить свидание можно и излишней болтовнёй. Если всё же женщина этого и добивается, то бизнесмен рекомендует болтать на свидании без умолку и рассказывать даже о потаённых фактах своей биографии.
— пишет Омаров.
Чтобы испортить первое свидание, необходимо также вести себя как можно более вызывающе. Бизнесмен рекомендует танцевать так, будто ваш танец последний в жизни.
— отмечает муж телеведущей.
Помимо этого, бизнесмен посмеялся над излишним аппетитом женщин на первом свидании, а также вульгарным поведением дам, которые во время общения с одним мужчиной начинают оказывать знаки внимания всем посетителям кафе или ресторана.
— иронизирует муж Бородиной.