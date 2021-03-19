Муж Бородиной дал совет женщинам, чего нельзя делать на первом свидании

Ими он поделился в Instagram. Омаров посмеялся над ярким внешним видом женщин, которые таким образом пытаются оказать первое и незабываемое впечатление на мужчин.

Оденьтесь ярко и сделайте интенсивный макияж. Вы же на охоте на мужика. Перья, стразы, стрелки до виска и губы цвета ну очень пьяной вишни — то, что надо,

— пишет бизнесмен.

Муж Бородиной уверен, что испортить свидание можно и излишней болтовнёй. Если всё же женщина этого и добивается, то бизнесмен рекомендует болтать на свидании без умолку и рассказывать даже о потаённых фактах своей биографии.

Болтайте без умолку. Смейтесь так, чтобы вас слышали в соседнем помещении. Расскажите каждому про своего придурка-бывшего, подругу-предательницу. Чего скрывать? Расскажите про всех бывших. Страна должна знать героев. Это всем интересно,

— пишет Омаров.

Чтобы испортить первое свидание, необходимо также вести себя как можно более вызывающе. Бизнесмен рекомендует танцевать так, будто ваш танец последний в жизни.

Чтобы вас было лучше видно, залезьте на стол. Можно на барную стойку. А если вы феерично упадёте с неё — успех вам будет обеспечен. И большой чек на оплату разбитого тоже,

— отмечает муж телеведущей.

Помимо этого, бизнесмен посмеялся над излишним аппетитом женщин на первом свидании, а также вульгарным поведением дам, которые во время общения с одним мужчиной начинают оказывать знаки внимания всем посетителям кафе или ресторана.

Следуйте этим антисоветам, и мужчина сбежит со свидания с вами через час. Но запомнит навсегда,