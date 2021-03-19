Пт, 19.03.2021
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Эмили Ратаковски опубликовала фото, сделанные во время родов: «В промежутках между схватками»

Эмили Ратаковски ФОТО: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

В Международный женский день 29-летняя Эмили Ратажковски впервые стала мамой: у нее родился сын, которого они с мужем Себастьяном Бир-Макклардом назвали Сильвестром, пишет Сплетник.

Сейчас модель и актриса привыкает к новой для себя роли матери и вспоминает, каким волшебным был момент появления ее первенца на свет.

Несколько часов назад она опубликовала в своем Instagram снимки, сделанные непосредственно в процессе родов и в первые минуты жизни ее сына. Фотографировал Эмили муж Себастьян прямо в родильной палате.

В промежутках между схватками и первыми мгновениями со Слаем.

— подписала коллаж Эмили.

Трогательные фото Ратажковски оценили не только многочисленные поклонники, но и некоторые ее звездные друзья и коллеги. Так, Кайя Гербер назвала Эмили "прекрасной мамой", а Джиджи Хадид, которая сама недавно стала мамой, написала:

Дааа, мамааа!

Смотри фото ЗДЕСЬ!

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