Эмили Ратаковски опубликовала фото, сделанные во время родов: «В промежутках между схватками»

Сейчас модель и актриса привыкает к новой для себя роли матери и вспоминает, каким волшебным был момент появления ее первенца на свет.

Несколько часов назад она опубликовала в своем Instagram снимки, сделанные непосредственно в процессе родов и в первые минуты жизни ее сына. Фотографировал Эмили муж Себастьян прямо в родильной палате.

В промежутках между схватками и первыми мгновениями со Слаем. 1

— подписала коллаж Эмили.

Трогательные фото Ратажковски оценили не только многочисленные поклонники, но и некоторые ее звездные друзья и коллеги. Так, Кайя Гербер назвала Эмили "прекрасной мамой", а Джиджи Хадид, которая сама недавно стала мамой, написала: