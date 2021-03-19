Как краситься этой весной? Пять главных трендов
Daily.afisha.ru рассказывает, как краситься этой весной.
Daily.afisha.ru рассказывает, как краситься этой весной.
Румяна на все лицо
Прием для тех, кто совсем забыл, как краситься. Для актуального макияжа вам понадобится один продукт — румяна, желательно кремовые или жидкие, по возможности без шиммера. Наносите их спонжем на щеки и скулы — ограничивать себя не стоит, можно даже зайти на виски. Слегка пройдитесь по носу и подбородку. А дальше замените румянами и тени, и тинт для губ.
Для полноты образа естественной румяной кожи можно добавить немного искусственных веснушек и влажного сияния.
Полный глос
Тренд на влажную кожу был популярен несколько лет подряд, но в 2020 году немного ослаб, и бренды вернулись к выпуску матовых тональных средств. Этой весной лоснящееся лицо снова в моде, но с небольшими обновлениями. Сиять теперь должно все. Кожа — в первую очередь, но губы и веки не отстают. И если, вдохновившись нулевыми, глянцевые продукты для губ в прошлом году создали почти все марки, то специальные блески для век все еще придется поискать.
Фигурные стрелки
С надеждой, что за карантин мы научились рисовать обыкновенные стрелки, трендсеттеры начинают продвигать геометрию высокой сложности. Линии по нижнему веку, стрелки под бровью и во внутреннем уголке, яркие узоры, языки пламени и еще миллион вариаций макияжа. Выбирайте идеально острую подводку, ставьте локоть на стол и выводите на веках все, что придет в голову, — не ошибетесь.
Яркие тени
Акцент на глаза в общем можно назвать одним из главных трендов макияжа эпохи постковида. Оно и понятно — что еще красить, когда половина лица скрыта за маской. Очевидный вариант с коричневыми смоки отметаем и на весну достаем яркие цвета (не самое неожиданное, но удачное решение).
В этом сезоне многие визажисты советуют попытаться приручить желтый цвет: он сложный, найти тени подходящего оттенка тяжело, равномерно растушевать — еще тяжелее. В список актуальных цветов также попали светло-зеленый и голубой. По возможности выбирайте матовые тени и наносите их почти на все веко: наконец пришла пора, когда мастерство растушевки и переходов никому не нужно. При желании можно выделить глаза тонким лайнером более темного оттенка или прокрашенной межресничной линией, но это не обязательно.
Темный контур губ
Большая часть трендов этого сезона — и в бьюти, и в моде — основаны на ностальгии. Темным карандашом прокрашивали контур губ супермодели 90-х. Несмотря на то, что тогда подобный прием можно было наблюдать повсеместно, для нынешних времен он может показаться достаточно смелым.
Для тех, кто пока не готов с головой окунаться в тренд, существует две опции. Первая — губы в стиле Кардашьян: коричневый карандаш в качестве контура, плавно растушеванный в бежевую помаду. Вторая опция — на выход: темно-бордовый контур с акцентом на уголки и красная помада. Самые смелые могут обводить губы темно-коричневым лайнером и оставлять их без оттенка.