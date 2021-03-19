Как краситься этой весной? Пять главных трендов

Румяна на все лицо

Прием для тех, кто совсем забыл, как краситься. Для актуального макияжа вам понадобится один продукт — румяна, желательно кремовые или жидкие, по возможности без шиммера. Наносите их спонжем на щеки и скулы — ограничивать себя не стоит, можно даже зайти на виски. Слегка пройдитесь по носу и подбородку. А дальше замените румянами и тени, и тинт для губ.

Для полноты образа естественной румяной кожи можно добавить немного искусственных веснушек и влажного сияния.

Полный глос

Тренд на влажную кожу был популярен несколько лет подряд, но в 2020 году немного ослаб, и бренды вернулись к выпуску матовых тональных средств. Этой весной лоснящееся лицо снова в моде, но с небольшими обновлениями. Сиять теперь должно все. Кожа — в первую очередь, но губы и веки не отстают. И если, вдохновившись нулевыми, глянцевые продукты для губ в прошлом году создали почти все марки, то специальные блески для век все еще придется поискать.

Фигурные стрелки

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С надеждой, что за карантин мы научились рисовать обыкновенные стрелки, трендсеттеры начинают продвигать геометрию высокой сложности. Линии по нижнему веку, стрелки под бровью и во внутреннем уголке, яркие узоры, языки пламени и еще миллион вариаций макияжа. Выбирайте идеально острую подводку, ставьте локоть на стол и выводите на веках все, что придет в голову, — не ошибетесь.

Яркие тени

Акцент на глаза в общем можно назвать одним из главных трендов макияжа эпохи постковида. Оно и понятно — что еще красить, когда половина лица скрыта за маской. Очевидный вариант с коричневыми смоки отметаем и на весну достаем яркие цвета (не самое неожиданное, но удачное решение).

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В этом сезоне многие визажисты советуют попытаться приручить желтый цвет: он сложный, найти тени подходящего оттенка тяжело, равномерно растушевать — еще тяжелее. В список актуальных цветов также попали светло-зеленый и голубой. По возможности выбирайте матовые тени и наносите их почти на все веко: наконец пришла пора, когда мастерство растушевки и переходов никому не нужно. При желании можно выделить глаза тонким лайнером более темного оттенка или прокрашенной межресничной линией, но это не обязательно.

Темный контур губ

Большая часть трендов этого сезона — и в бьюти, и в моде — основаны на ностальгии. Темным карандашом прокрашивали контур губ супермодели 90-х. Несмотря на то, что тогда подобный прием можно было наблюдать повсеместно, для нынешних времен он может показаться достаточно смелым.